بي بي سي: 3 لاعبين من أرسنال تأثروا بسبب فيروس كورونا قبل مواجهة سيتي

لم يتمكن ثلاثة لاعبون من أرسنال التدرب قبل مواجهة مانشستر سيتي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19". وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وقالت الشبكة في تقريرها إن اللاعبين الثلاثة لم يتدربوا بعد أن اكتشف أحدهم أنه مصاب بالفيروس والثنائي كان قد خالطه بالفعل.

ووفقا لبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز فإن الثلاثي يجب أن يخضع للعزل الفردي.

ولم تظهر أي أعراض على الثلاثي وتم فحصهم مجددا وجاءت العينات سلبية ليتدرب الثلاثي قبل المباراة مباشرة بل وجميعهم شاركوا في خسارة أرسنال من مانشستر سيتي.

أرسنال خسر من مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال خسر مرتين على التوالي منذ استئناف الموسم عقب توقفه في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، الأولى من سيتي والثانية من برايتون.

ويستعد أرسنال لمواجهة ساوثامبتون يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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