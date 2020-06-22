تقرير: سالزبرج يحدد سعر لاعبه.. والمنافسة بين لاتسيو وميلان

حدد نادي ريد بول سالزبرج النمساوي سعر لاعبه دومينيك سوبوسلاي والذي يرغب نادي ميلان في ضمه بشدة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن ميلان يسعى بقوة لضم صاحب الـ19 عاما، ويطلب ريد بول سالزبرج مبلغ 25 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الشاب.

وأشار التقرير إلى أن ميلان يرغب بشدة في ضم النجم المجري إلا أنه يواجه منافسة قوية للغاية من لاتسيو لضم اللاعب.

سوبوسلاي انضم إلى ريد بول سالزبرج قادما من لايفيرينج النمساوي في شتاء 2018.

وشارك لاعب الوسط الدولي المجري في 36 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الجاري سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

ويجيد سوبوسلاي اللعب في مركز صانع الألعاب ومحور الوسط ولاعب الوسط الأيسر.

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