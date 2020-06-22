ليبي: إنتر ينافس يوفنتوس على لقب الدوري

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 12:13

كتب : FilGoal

ليبي

قال مارشيلو ليبي أسطورة التدريب الإيطالية إن إنتر ينافس على لقب الدوري الإيطالي مثل يوفنتوس خاصة بعد انتصاره ضد سامبدوريا.

وصرح ليبي قائلا: "ظللت ٌاول لمدة 15 يوما أقول إن فاز إنتر على سامبدوريا فسيكون على بعد 6 نقاط من المنافسة وبالتالي مازال في السباق".

وأضاف "حتى لو لم يكن هناك مواجهة مباشرة مع يوفنتوس".

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وواصل "أعتقد أن إنتر يقاتل أيضا على لقب الدوري مثل يوفنتوس".

إنتر فاز بنتيجة 2-1 ضد سامبدوريا ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وأصبح رصيد إنتر من النقاط 57 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

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