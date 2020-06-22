ليبي: إنتر ينافس يوفنتوس على لقب الدوري

قال مارشيلو ليبي أسطورة التدريب الإيطالية إن إنتر ينافس على لقب الدوري الإيطالي مثل يوفنتوس خاصة بعد انتصاره ضد سامبدوريا.

وصرح ليبي قائلا: "ظللت ٌاول لمدة 15 يوما أقول إن فاز إنتر على سامبدوريا فسيكون على بعد 6 نقاط من المنافسة وبالتالي مازال في السباق".

وأضاف "حتى لو لم يكن هناك مواجهة مباشرة مع يوفنتوس".

وواصل "أعتقد أن إنتر يقاتل أيضا على لقب الدوري مثل يوفنتوس".

إنتر فاز بنتيجة 2-1 ضد سامبدوريا ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وأصبح رصيد إنتر من النقاط 57 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

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