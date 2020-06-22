مواعيد مباريات الإثنين 22 يونيو 2020 – مانشستر سيتي لتقليص الفارق.. ويوفنتوس لمصالحة جماهيره

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 01:38

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال

تتواصل المباريات المضغوطة في قارة أوروبا، وتستمر عجلة الدوريات بسرعتها القصوى لتعويض ما فات.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 22 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

مباراة واحدة تقام في إنجلترا، يسعى فيها مانشستر سيتي إلى حفظ ماء وجهه وتأخير تتويج ليفربول، ويواجه بيرنلي في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 1.

الدوري الإسباني

في إسبانيا تُفتتح الجولة 31 بمباراة ليجانيس وغرناطة في السابعة والنصف مساء عبر beIN Sports 3.

وعبر نفس المحطة، تُبث مباراة فياريال وإشبيلية في العاشرة مساءً.

الدوري الإيطالي

تشتد المنافسة في إيطاليا من جديد، ويلعب يوفنتوس أمام مضيفه بولونيا في العاشرة إلا ربع مساء عبر beIN Sports 4.

كما يحل ميلان ضيفا على ليتشي في السابعة والنصف مساء عبر نفس القناة.

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