الصدارة تحت رحمة ريال مدريد

قفز ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني، بفوزه على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب ريالي أرينا، بالجولة 30 من المسابقة.

سيرخيو راموس، وكريم بنزيمة سجلا هدفي ريال مدريد، فيما سجل ميكيل ميرينو هدف سوسيداد الوحيد.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة صاحب نفس الرصيد.

فيما تجمّد رصيد سوسيداد عند 47 نقطة في المركز السادس.

ليعود ريال مدريد إلى الصدارة بعد أن فرّط فيها مباشرةً قبل توقف النشاط بسقوطه أمام ريال بيتيس، ويشتعل الصراع أكثر على لقب المسابقة.

ريال مدريد 65 نقطة برشلونة 65 نقطة من يحقق لقب الدوري الإسباني في نهاية الطريق؟ pic.twitter.com/bDZ89JlpUm — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2020

ريال مدريد بات يكفيه الفوز في مبارياته الثمانية المتبقية، حتى يتوج بطلا للدوري الإسباني لأول مرة منذ موسم 2016\2017.

واستفاق ريال مدريد بعد أن خسر آخر مباراتين خارج ملعبه في الدوري الإسباني، ونجح في الثأر من هزيمته على نفس الملعب بالموسم الماضي بنتيجة 1-3، بالإضافة إلى الثأر من هزيمة الكأس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وكان برشلونة قد تعثر بالتعادل 0-0 أمام إشبيلية مساء الجمعة، ليمهّد طريق الصدارة لمنافسه ريال مدريد.

وتخطى زين الدين زيدان بانتصاره سلفه فيسنتي دل بوسكي في عدد الانتصارات كمدرب لـ ريال مدريد، إذ وصل إلى الفوز رقم 134.

تعديلات في التشكيل

أجرى زين الدين زيدان تعديلات على تشكيله الذي تغلب على فالنسيا قبل يومين، فأبقى النجمين إدين هازارد ولوكا مودريتش على دكة البدلاء، ودفع بـ جيمس رودريجيز، وفينيسيوس جونيور منذ البداية.

كما عاد مارلسيلو للتشكيل الأساسي على حساب فيرلاند ميندي.

فيما ظهر مارتن أوديجارد المعار من ريال مدريد، في خط وسط سوسيداد، بالإضافة إلى الاسكندنافي الآخر: أليكساندر إيزاك كمهاجم صريح.

🗒️هل تتذكرونه؟ جيمس رودريجيز أساسي في تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد 19 أكتوبر كانت آخر مشاركة لـ جيمس في الدوري الإسباني#في_إسبانيا pic.twitter.com/3krGrx2Ocz — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2020

شوط ميت

الشوط الأول جاء هادئا، خاليا من الفرص الحقيقية، باستثناء بعض المناوشات من فينيسيوس جونيور الذي كان نشيطا للغاية من الجهة اليسرى.

البرازيلي سدد مرتين في الدقيقة 2، والدقيقة 43، لكن الأول مرت أعلى العارضة، والثانية تصدى لها أليكس ريميرو حارس مرمى سوسيداد، لينتهي الشوط الأول سلبيا لعبا ونتيجة.

أحد أبرز اللاعبين في الشوط الأول من جانب ريال مدريد إليكم أرقام فينسيوس جونيور أمام سوسيداد (2) المراوغات (0) الفوز بالصراعات الهوائية (0) فقد الاستحواذ (2) جميع التسديدات (19) جميع التمريرات 89% معدل التمرير الناجح #في_إسبانيا pic.twitter.com/ZrWW3dUD1D — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2020

مباراة أخرى

الشوط الثاني كان النقيض، مباراة أخرى بدأت حفلت بالإثارة والمتعة والقرارات التحكيمية المؤثرة.

البداية جاءت بركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 48 بعد عرقلة فينيسيوس جونيور بواسطة دييجو يورينتي أثناء اختراقه نحو المرمى.

المتخصص سيرخيو راموس انبرى للتسديد، وسجل بنجاح هدفه السابع هذا الموسم في الدقيقة 50.

راموس وصل إلى الهدف رقم 68 في مسيرته بالدوري الإسباني، ليصير أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة، متخطيا رونالد كومان نجم برشلونة الأسبق.

✅سيرخيو راموس أصبح المدافع الأكثر تهديفيا في تاريخ الدوري الإسباني (68 هدفًا) متخطيًا لاعب برشلونة السابق رونالد كومان (67 هدفا) أفضل مدافع في تاريخ لاليجا؟🌟👏 pic.twitter.com/yGWVa9iT10 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2020

إصابة القائد

10 دقائق فقط بعد تسجيله هدف التقدم، اضطر راموس إلى مغادرة الملعب للإصابة في الركبة، تاركا مكانه لـ إيدير ميليتاو في الدقيقة 60.

سيرخيو راموس يضع كمادات على ركبته بعد استبداله في الدقيقة 60🤕#في_إسبانيا pic.twitter.com/8yfXoGcIcv — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2020

في الوقت نفسه، دخل البلجيكي عدنان يانوزاي بدلا من ميكيل أويارزابال في صفوف سوسيداد.

و8 دقائق فقط على أرض الملعب احتاجها يانوزاي حتى يسجل هدفا رائعا بتسديدة يسارية قوية عانقت شباك كورتوا، إلا أن راية الحكم المساعد صدمته بإلغاء الهدف بداعي التسلل لتغطية الرؤية على الحارس تيبو كورتوا.

التسلل حرمنا من هدف رائع للغاية بعد تسديدة صاروخية من عدنان يانوزاي سكنت شباك كورتوا🙄#في_إسبانيا pic.twitter.com/EEoA5dWjjO — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2020

الإثارة تتصاعد

في المقابل، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 71 بواسطة كريم بنزيمة، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

الهدف خضع لتدقيق تقنية الفيديو بسبب وجود شك في لمسة يد على بنزيمة، لكن ثبتت صحته في النهاية.

تغييرات بالجملة

في الدقيقة 78 لجأ المدربان إلى رمي كافة أوراقهم البديلة، فدفع زيدان بـ ماريانو دياز وماركو أسينسيو بدلا من بنزيمة وجيمس.

فيما شارك ويليان جوزيه، وروبيرتو لوبيز، ومارتين زوبيمندي، بدلا من أوديجارد، وإيزاك، وزوبيليديا.

اشتعلت المباراة

وبينما ظن ريال مدريد أن النقاط الثلاث صارت صيدا سهلا، أشعل ميكيل ميرينو المباراة بتسديدة يسارية خارقة من داخل منطقة الجزاء، عانقت شباك كورتوا في الدقيقة 83.

زيدان حاول الحفاظ على النتيجة، فسحب مارسيلو وفالفيردي، وأقحم ميندي ومودريتش في الدقيقة 88.

سوسيداد حاول، فضرب البديل أريتز إلوستوندو كرة رأسية في اللحظات الأخيرة، مرت بجوار القائم الأيسر لـ كورتوا.

الدقائق المتبقية مرت بطيئة للغاية على ريال مدريد، لكنها أذنت في النهاية بانتصاره وقفزه إلى الصدارة.















































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