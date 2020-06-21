خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع يحيى الدرع للتجديد

الأحد، 21 يونيو 2020 - 22:28

كتب : أحمد العريان

يحيى الدرع - كرة يد

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع يحيى الدرع نجم الفريق لكرة اليد، على التجديد لمدة موسمين مقبلين.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الزمالك اتفق مع يحيى الدرع نجم كرة اليد، على التجديد لمدة موسمين مقبلين، بعد مفاوضات استمرت لعدة أشهر.

وسيعلن نادي الزمالك عن التجديد بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

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كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد "في قناة الزمالك الليلة، المستشار مرتضي منصور يكشف أسرار تعثر المفاوضات مع يحيى الدرع".

مفاوضات الزمالك تجري مع يحيى الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد منذ عدة أشهر، إذ ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وانضم يحيى الدرع إلى نادي الزمالك في صيف ٢٠١٨ لمدة موسمين بعد تجربة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي.

وكان الدرع لاعبا ضمن صفوف نادي هيليوبوليس قبل أن يخرج للاحتراف في الدنمارك والعودة سريعا على القلعة البيضاء، بجانب لعبه لفترات مع الأهلي معارا من هيليوبليس في بعض البطولات القارية.

وحصل الدرع مع الزمالك على لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة والدوري المصري مرة.

كما شارك يحيى الدرع مع الزمالك في كأس العالم للأندية خلال الموسم الجاري.

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