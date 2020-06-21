الأهلي يشكو مرتضى منصور من جديد.. ويوجه 5 أسئلة لرئيس مجلس النواب
الأحد، 21 يونيو 2020 - 22:09
كتب : حسام نور الدين
جدد النادي الأهلي شكواه إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وحملت شكوى الأهلي في طياتها إلى رئيس مجلس النواب "الكثير، خاصة أنها تأتي لنفس الأسباب ومتزامنة مع مئات البلاغات التي يتم تقديمها ضد رئيس الزمالك من الذين يتجاوز في حقهم بصفة يومية وتذهب بلاغاتهم أدراج الرياح بسبب الحصانة البرلمانية التي حطمت كل آليات تنفيذ القانون"، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي لـ الأهلي.
ووجه الأهلي سؤاله إلى رئيس مجلس النواب: "لماذا الإصرار غير المفهوم على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، الذي يحتمي بها حتى لا يمثل أمام جهات التحقيق، وتتم محاسبته بالقانون عن تجاوزاته واتهاماته الباطلة وأكاذيبه بحق النادي الأهلي ومسؤوليه".
وتضمنت شكوى الأهلي 5 أسئلة لـ مجلس النواب، وجاء كالتالي، وفقا لما أعلنه الأهلي;
1- "لماذا تركتم رئيس الزمالك يعبث بسمعة الأسر والعائلات المصرية ويستهين بمؤسسات الدولة على الشاشات؟"
2- "لماذا لم يعد أفراد الشعب المصري أمام القانون على حد سواء؟".
3- "هل أصبح التعقيب على أحكام القضاء مسموحًا به لرئيس الزمالك المحمي بالحصانة؟".
4- "هل يحق لبقية أفراد الشعب التشكيك في نزاهة الجهات الرقابية في الدولة مثلما يفعل رئيس الزمالك على شاشة قناة ناديه؟".
5- "كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه المشروعة في حضور الحصانة وغياب القانون؟".
وطالب الأهلي في ختام شكواه بـ "قرارات عاجلة وإنصاف القانون وحماية أفراد الشعب من عضو مجلس الشعب، الذي يتسلح بالحصانة ويسب هذا ويشتم ذاك، دون رادع من أي جهة".
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