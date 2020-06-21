الأهلي يشكو مرتضى منصور من جديد.. ويوجه 5 أسئلة لرئيس مجلس النواب

الأحد، 21 يونيو 2020 - 22:09

كتب : حسام نور الدين

مرتضى منصور - محمود الخطيب

جدد النادي الأهلي شكواه إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وحملت شكوى الأهلي في طياتها إلى رئيس مجلس النواب "الكثير، خاصة أنها تأتي لنفس الأسباب ومتزامنة مع مئات البلاغات التي يتم تقديمها ضد رئيس الزمالك من الذين يتجاوز في حقهم بصفة يومية وتذهب بلاغاتهم أدراج الرياح بسبب الحصانة البرلمانية التي حطمت كل آليات تنفيذ القانون"، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي لـ الأهلي.

ووجه الأهلي سؤاله إلى رئيس مجلس النواب: "لماذا الإصرار غير المفهوم على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، الذي يحتمي بها حتى لا يمثل أمام جهات التحقيق، وتتم محاسبته بالقانون عن تجاوزاته واتهاماته الباطلة وأكاذيبه بحق النادي الأهلي ومسؤوليه".

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وتضمنت شكوى الأهلي 5 أسئلة لـ مجلس النواب، وجاء كالتالي، وفقا لما أعلنه الأهلي;

1- "لماذا تركتم رئيس الزمالك يعبث بسمعة الأسر والعائلات المصرية ويستهين بمؤسسات الدولة على الشاشات؟"

2- "لماذا لم يعد أفراد الشعب المصري أمام القانون على حد سواء؟".

3- "هل أصبح التعقيب على أحكام القضاء مسموحًا به لرئيس الزمالك المحمي بالحصانة؟".

4- "هل يحق لبقية أفراد الشعب التشكيك في نزاهة الجهات الرقابية في الدولة مثلما يفعل رئيس الزمالك على شاشة قناة ناديه؟".

5- "كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه المشروعة في حضور الحصانة وغياب القانون؟".

وطالب الأهلي في ختام شكواه بـ "قرارات عاجلة وإنصاف القانون وحماية أفراد الشعب من عضو مجلس الشعب، الذي يتسلح بالحصانة ويسب هذا ويشتم ذاك، دون رادع من أي جهة".

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