كرة يد - مرتضى منصور يعلن تعثر مفاوضات الزمالك مع يحيى الدرع

تعثرت مفاوضات نادي الزمالك مع يحيى الدرع نجم الفريق الأول لكرة اليد.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "في قناة الزمالك الليلة، المستشار مرتضي منصور يكشف أسرار تعثر المفاوضات مع يحيى الدرع".

مفاوضات الزمالك تجري مع يحيى الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد منذ عدة أشهر، إذ ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

مصدر من الزمالك كان قد كشف في وقت سابق لـFilGoal.com بأن العامل المادي هو العائق الذي يقف في مفاوضات التجديد مع اللاعب لأن الاستجابة لرغبته ستحدث مشاكل في الفريق. (طالع التفاصيل)

بعد فترة دخلت مفاوضات الزمالك مع يحيى الدرع في منحنى إيجابي آخر، قبل أن يعلن مرتضى منصور تعثرها اليوم الأحد.

وانضم يحيى الدرع إلى نادي الزمالك في صيف ٢٠١٨ لمدة موسمين بعد تجربة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي.

وكان الدرع لاعبا ضمن صفوف نادي هيليوبوليس قبل أن يخرج للاحتراف في الدنمارك والعودة سريعا على القلعة البيضاء، بجانب لعبه لفترات مع الأهلي معارا من هيليوبليس في بعض البطولات القارية.

وحصل الدرع مع الزمالك على لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة والدوري المصري مرة.

كما شارك يحيى الدرع مع الزمالك في كأس العالم للأندية خلال الموسم الجاري.

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