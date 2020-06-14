كرة يد - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول عقبات مفاوضات التجديد مع يحيى الدرع

هل يبقى يحيى الدرع نجم كرة اليد في الزمالك؟ أم أن الموسم الجاري هو الأخير؟ ربما تلك هي القضية الأهم في ملف الرياضات الأخرى داخل القلعة البيضاء.

عقد يحيى الدرع ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد بالتجديد حتى الآن.

مصدر داخل فريق الزمالك لكرة اليد أوضح لـFilGoal.com موقف المفاوضات كاملة، وموقف الزمالك تجاه اللاعب.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "يحيى الدرع لاعب هام في نادي الزمالك، ولذلك فرغبة النادي هي التجديد للاعب بكل تأكيد".

وأوضح "مفاوضات التجديد بدأت منذ عدة أشهر، لكن الخلاف كله حول العامل المادي".

المصدر أتبع "يوجد سقف للرواتب في فريق الزمالك لكرة اليد. هذا السقف لا نتخطاه، وأي لاعب سيتخطى هذا السقف، سيؤثر سلبا على الفريق".

وأكمل "المفاوضات ما زالت جارية ولم تنته بعد. لكن النادي في النهاية لن يجازف بإدخال الفريق في أي مشاكل".

وأتم "لا بد أن تٌحل الأمور بموضوعية وعقلانية، فهي ليست كما تٌطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وانضم يحيى الدرع إلى نادي الزمالك في صيف ٢٠١٨ لمدة موسمين بعد تجربة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي.

وكان الدرع لاعبا ضمن صفوف نادي هيليوبوليس قبل أن يخرج للاحتراف في الدنمارك والعودة سريعا على القلعة البيضاء، بجانب لعبه لفترات مع الأهلي معارا من هيليوبليس في بعض البطولات القارية.

وحصل الدرع مع الزمالك على لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة والدوري المصري مرة.

كما شارك يحيى الدرع مع الزمالك في كأس العالم للأندية خلال الموسم الجاري.

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