مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي

كشف مصدر مسؤول في الأهلي، عن سر استبعاد حسام عاشور قائد الفريق من المسحات الطبية التي أجريت على أفراد الفريق اليوم الأحد.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "العلاقة انتهت بين الأهلي وعاشور بقرار مجلس الإدارة يوم 2 يونيو الماضي".

وأوضح: "النادي اعتبر أن العلاقة التعاقدية انتهت تماما وأصبح اللاعب غير مقيد بالفريق مع الالتزام بسداد مستحقاته المالية فقط".

وأشار: "قرار الإدارة الصادر وقتها كان واضحا تماما في تفسير كل شيء لجميع الأطراف".

وعن سبب تواجد أحمد فتحي في النادي لإجراء المسحات استعدادا للعودة للتدريبات رغم انتهاء عقده بدوره بنهاية الموسم ورحيله عن النادي إلى بيراميدز، قال المصدر: "عاشور هاجم النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو موثق".

واستدرك: "أما فتحي فهو سيرحل بالفعل واختار ناديا آخر، لكنه لم يتجاوز أو يخرج عن النص".

وأتم: "كما أنه يوجد حاجة فنية محلية وإفريقية لـ فتحي، وبالتالي هو متواجد وتم استدعاؤه مثل بقية اللاعبين".

كشف مصدر مسؤول في الأهلي، عن سر استبعاد حسام عاشور قائد الفريق من المسحات الطبية التي أجريت على أفراد الفريق اليوم الأحد.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "العلاقة انتهت بين الأهلي وعاشور بقرار مجلس الإدارة يوم 2 يونيو الماضي".

وأوضح: "النادي اعتبر أن العلاقة التعاقدية انتهت تماما وأصبح اللاعب غير مقيد بالفريق مع الالتزام بسداد مستحقاته المالية فقط".

وأشار: "قرار الإدارة الصادر وقتها كان واضحا تماما في تفسير كل شيء لجميع الأطراف".

وعن سبب تواجد أحمد فتحي في النادي لإجراء المسحات استعدادا للعودة للتدريبات رغم انتهاء عقده بدوره بنهاية الموسم ورحيله عن النادي إلى بيراميدز، قال المصدر: "عاشور هاجم النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو موثق".

واستدرك: "أما فتحي فهو سيرحل بالفعل واختار ناديا آخر، لكنه لم يتجاوز أو يخرج عن النص".

وأتم: "كما أنه يوجد حاجة فنية محلية وإفريقية لـ فتحي، وبالتالي هو متواجد وتم استدعاؤه مثل بقية اللاعبين".

وكان حسام عاشور قد صرّح لـ FilGoal.com: "لم أتوجه إلى مقر النادي لإجراء المسحة الطبية بسبب عدم إبلاغي بذلك". (طالع أيضا)

وأضاف "لم يبلغني أي مسؤول في النادي بضرورة الحضور لإجراء المسحة".

وأتم تصريحاته "كيف سأذهب إلى النادي لإجراء المسحة مع باقي اللاعبين وأنا لم يُطلب مني الحضور".

وأعلن وزير الرياضة في وقت سابق عودة الفرق لتدريباتها بداية من 20 يونيو 2020. (طالع التفاصيل)

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي استئناف التدريبات الجماعية للفريق يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق إلغاء الاستثناءات المقدمة لحسام عاشور بعد نهاية عقده مع النادي بشأن مباراة الاعتزال والعمل في قناة النادي والحصول على فترة معايشة تدريبية في أوروبا.

وذلك بعدما أعلن النادي قبل عدة شهور أن الموسم الحالي هو الأخير لعاشور ولن يتم تجديد تعاقده.

ليقرر عاشور عدم اعتزال كرة القدم والاستمرار في الملاعب لعدة سنوات مقبلة.

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