عاشور لـ في الجول: الأهلي لم يطلب مني الحضور لإجراء المسحة الطبية

كشف حسام عاشور قائد فريق الأهلي عن سبب تغيبه عن الحضور لمقر النادي من أجل إجراء المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وتوافد جميع لاعبي الأهلي على مقر النادي اليوم الأحد، من أجل إجراء المسحة الطبية تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية من أجل استئناف الدوري المصري.

وقال عاشور لـFilGoal.com: "لم أتوجه إلى مقر النادي لإجراء المسحة الطبية بسبب عدم إبلاغي بذلك".

وأضاف "لم يبلغني أي مسؤول في النادي بضرورة الحضور لإجراء المسحة".

وأتم تصريحاته "كيف سأذهب إلى النادي لإجراء المسحة مع باقي اللاعبين وأنا لم يُطلب مني الحضور".

وأعلن وزير الرياضة في وقت سابق عودة الفرق لتدريباتها بداية من 20 يونيو 2020. (طالع التفاصيل)

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي استئناف التدريبات الجماعية للفريق يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق إلغاء الاستثناءات المقدمة لحسام عاشور بعد نهاية عقده مع النادي بشأن مباراة الاعتزال والعمل في قناة النادي والحصول على فترة معايشة تدريبية في أوروبا.

وذلك بعدما أعلن النادي قبل عدة شهور أن الموسم الحالي هو الأخير لعاشور ولن يتم تجديد تعاقده.

ليقرر عاشور عدم اعتزال كرة القدم والاستمرار في الملاعب لعدة سنوات مقبلة.

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