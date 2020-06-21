عاشور لـ في الجول: الأهلي لم يطلب مني الحضور لإجراء المسحة الطبية

الأحد، 21 يونيو 2020 - 19:28

كتب : أحمد الخولي

حسام عاشور - الأهلي

كشف حسام عاشور قائد فريق الأهلي عن سبب تغيبه عن الحضور لمقر النادي من أجل إجراء المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوافد جميع لاعبي الأهلي على مقر النادي اليوم الأحد، من أجل إجراء المسحة الطبية تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية من أجل استئناف الدوري المصري.

وقال عاشور لـFilGoal.com: "لم أتوجه إلى مقر النادي لإجراء المسحة الطبية بسبب عدم إبلاغي بذلك".

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن: نستأنف التدريبات الأربعاء مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة خضوع فايلر لعزل منزلي بسبب كورونا لاعبو الأهلي يجرون مسحات طبية تمهيدا لاستئناف التدريبات ثلاثي الأهلي الصاعد.. فيراري والجوكر وماكينة الأهداف الحقيقية الأهلي يطالب إعلام المصريين بإيقاف "تجاوزات قناة الزمالك"

وأضاف "لم يبلغني أي مسؤول في النادي بضرورة الحضور لإجراء المسحة".

وأتم تصريحاته "كيف سأذهب إلى النادي لإجراء المسحة مع باقي اللاعبين وأنا لم يُطلب مني الحضور".

وأعلن وزير الرياضة في وقت سابق عودة الفرق لتدريباتها بداية من 20 يونيو 2020. (طالع التفاصيل)

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي استئناف التدريبات الجماعية للفريق يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق إلغاء الاستثناءات المقدمة لحسام عاشور بعد نهاية عقده مع النادي بشأن مباراة الاعتزال والعمل في قناة النادي والحصول على فترة معايشة تدريبية في أوروبا.

وذلك بعدما أعلن النادي قبل عدة شهور أن الموسم الحالي هو الأخير لعاشور ولن يتم تجديد تعاقده.

ليقرر عاشور عدم اعتزال كرة القدم والاستمرار في الملاعب لعدة سنوات مقبلة.

طالع أيضا

عرض برتغالي رسمي للاعب الأهلي

تفاصيل جراحة حسين الشحات

رسالة خاصة من أسطورة الكاميرون لـ صلاح والحضري

لن تصدق ما قاله روني عن صلاح

موعد عودة الأهلي للتدريبات

الأهلي حسام عاشور الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بنفس النتيجة للمرة السابعة.. أستون فيلا يخسر أمام تشيلسي في حضور تريزيجيه 18 دقيقة | أوروبا
اعتزل مهاجم ليفربول السابق عن عمر 31 عاما 20 دقيقة | أوروبا
عاشور لـ في الجول: الأهلي لم يطلب مني الحضور لإجراء المسحة الطبية 22 دقيقة | الدوري المصري
سلبية المسحة الأولى لكل العاملين في نادي بيراميدز 42 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدربي - صلاح على مقاعد ليفربول وإيفرتون بالقوة الضاربة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير توفيق لـ في الجول: وصلنا عرض من ماديرا لـ ناصر ماهر.. و4 خطوات تحسم موقفنا ساعة | الدوري المصري
روني: ليفربول سيفوز بـ 5 ألقاب دوري إذا استمر كلوب لـ 10 سنوات ساعة | أوروبا
لم يتأخر في العودة.. شتوتجارت يتأهل للدوري الألماني الممتاز ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك