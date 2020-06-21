المصري: لابد من وضع لائحة كورونا.. والأفضل بدنيا سيتفوق على الأفضل فنيا

طالب عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لـ المصري البورسعيدي بوضع لائحة استثنائية عقب استئناف النشاط الرياضي.

وقال مدافع منتخب مصر السابق: "لابد من وضع لائحة الطوارئ أو لائحة كورونا، ماذا سيحدث إذا أصيب 5 لاعبين في نفس المركز ماذا سأفعل هل سألعب دون حارس أو مهاجمين؟".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أين اللائحة التي تقول أنه ستطبق عقوبات على الأندية التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية، هناك عمل كبير لابد من القيام به قبل عودة النشاط".

عبد الظاهر السقا: لابد من وضع لائحة جديدة توضح للأندية هتعمل إيه لو حصل عندهم أكثر من حالة إصابة بكورونا#جمهور_التالتة#ONTIME_sports pic.twitter.com/doTYGKxULJ — OnTime Sports (@ONsportEg) June 20, 2020

وأوضح "الأندية تعاني من مشاكل مادية عديدة، نحن نلعب في السويس فكيف سيعود اللاعبين لبورسعيد وماذا سيحدث، إذن سنخوض الدور الثاني كله في معسكر".

وأكمل "سنتكلف ضعف التكلفة في الإقامة ومن سيتحمل ذلك وهو صعب على الجميع وليس المصري فقط".

وواصل "طارق العشري يقوم بعمله في تجهيز اللاعبين للشق الفني استعدادا لبدء الدوري حال تم حل المشاكل".

وأردف "ضغط المباريات سيواجه الجميع عند عودة الدوري، الأفضل بدنيا سيتفوق على الأفضل فنيا".

وأتم "إذا حللنا المشاكل المادية للأندية فأعتقد أنه لن توجد أدنى مشكلة في عودة النشاط".

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