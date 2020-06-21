رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح إجراءات المسحة الطبية للأندية ضد كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 - 01:04

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري

أوضح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بـ اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة شرح خطوات إجراء الأندية لمسحات طبية ضد فيروس كورونا قبل استئناف النشاط.

وقال محمد سلطان: "أنهينا تعاقد مع أحد الشركات لإجراء المسحات، التنسيق تم بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ووزير الشباب وستكون التكلفة على عاتق الوزارة واتحاد الكرة".

وأكمل عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "تواصلنا مع كل الأجهزة الطبية لأندية الدوري الممتاز ونرتب من أجل التواصل مع بقية المسابقات وأتفقنا على كل الإجراءات وكيفية معالجة المشاكل".

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وواصل "بدءا من غدا ستُجرى مسحات لـ 5 أندية، ثم 5 أندية في اليوم التالي، ننتظر فقط إبلاغ الأندية للمدير التنفيذي لاتحاد الكرة بالمواعيد، 12 ناديا أبلغوا بالفعل ويتبقى 6 سيبلغونا غدا".

وعن الإجراءات الطبية أوضح "قبل عودة النشاط لابد من إجراء مسحة للاعبين والطاقم الفني".

وأكمل "بعد المسحة الأولى ستبدأ التدريبات مع تطبيق الإحترازات الوقائية طبقا للملف الطبي والمسحة الثانية بعد 5 أيام ستكون تأكيدا للأولى".

وشدد "إذا كانت نتيجة المسحة سلبية لن يقلل هذا من الإجراءات الاحترازية".

وأتم "نتائج المسحة سيعرفها كل ناد بعد أقل من 24 ساعة ولن يشارك في التدريبات أي لاعب جاءت نتيجته إيجابية".

كان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كشف عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي والذي من المقرر استئنافه بداية من 25 يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية. ( اقرأ تصريحاته )

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