أسينسيو يكشف ما أخبره به زيدان قبل دخوله الملعب

كشف ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، عما أخبره به مدربه زين الدين زيدان قبل دخوله الملعب مباشرة أمام فالنسيا.

أسينسيو عاد لملاعب كرة القدم بعد 11 شهرا من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسجّل انطلاقة نارية بالتسجيل في شباك فالنسيا مساء الخميس الماضي ضمن الجولة 29 للدوري الإسباني.

وعن ما همس له به زيزو قبل دخوله مباشرة، قال أسينسيو عبر قناة ناديه: "أنا وزيدان نفهم بعضنا بالنظرات".

وكشف: "أخبرني أن أتحرك من الجهة اليمنى وأسجل هدفا، وهذا ما حدث تماما".

وأبدى سعادته بعودته: "أتمنى لو أقوم بتقطيع قميصي الذي ارتديته أمام فالنسيا إلى قطع صغيرة وأهدي كل منها إلى كل من ساعدني على التعافي".

أسينسيو سجّل بداية نارية بعد عودته من الإصابة، إذ سجل هدفا وصنع آخر أمام فالنسيا، وتوج بجائزة رجل المباراة.

وكان أسينسيو قد أصيب في الركبة خلال مباراة ودية أمام أرسنال في يوليو 2019، وغاب عن كل مباريات الموسم التي لُعبَت حتى عاد للمشاركة أمام فالنسيا.

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