أسينسيو يكشف ما أخبره به زيدان قبل دخوله الملعب

الأحد، 21 يونيو 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

زيدان - أسينسيو - ريال مدريد

كشف ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، عما أخبره به مدربه زين الدين زيدان قبل دخوله الملعب مباشرة أمام فالنسيا.

أسينسيو عاد لملاعب كرة القدم بعد 11 شهرا من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسجّل انطلاقة نارية بالتسجيل في شباك فالنسيا مساء الخميس الماضي ضمن الجولة 29 للدوري الإسباني.

وعن ما همس له به زيزو قبل دخوله مباشرة، قال أسينسيو عبر قناة ناديه: "أنا وزيدان نفهم بعضنا بالنظرات".

وكشف: "أخبرني أن أتحرك من الجهة اليمنى وأسجل هدفا، وهذا ما حدث تماما".

وأبدى سعادته بعودته: "أتمنى لو أقوم بتقطيع قميصي الذي ارتديته أمام فالنسيا إلى قطع صغيرة وأهدي كل منها إلى كل من ساعدني على التعافي".

أسينسيو سجّل بداية نارية بعد عودته من الإصابة، إذ سجل هدفا وصنع آخر أمام فالنسيا، وتوج بجائزة رجل المباراة.

وكان أسينسيو قد أصيب في الركبة خلال مباراة ودية أمام أرسنال في يوليو 2019، وغاب عن كل مباريات الموسم التي لُعبَت حتى عاد للمشاركة أمام فالنسيا.

هل يشارك أسينسيو أساسيا أمام ريال سوسيداد؟ اختر تشكيل ريال مدريد المثالي

طالع أيضا

خطوة جديدة مثيرة في ملف استئناف الدوري المصري

نجم الأهلي السابق يتولى تدريب أسوان

تعليق جديد من بيراميدز على قرار استئناف التدريبات

تصريحات نارية من لاعب برايتون بعد الفوز على أرسنال

سقوط جديد لكتيبة حجازي

أسينسيو ريال مدريد زيدان الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري: لابد من وضع لائحة كورونا.. والأفضل بدنيا سيتفوق على الأفضل فنيا ساعة | الدوري المصري
الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان من أسباب فوزنا بالسوبر.. ولا أقبل ما حدث مع وليد سليمان 2 ساعة | الدوري المصري
نادي مصر يؤجل تدريباته لأجل غير مسمى.. ويتبرع بـ "المسحات الطبية المجانية" 2 ساعة | الدوري المصري
هوجو بروس: لم أصدق أن أتوج بطلا لقارة بأكملها.. وكنت محبطا بعد فشل مفاوضات الزمالك 2 ساعة | إفريقيا
مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة 2 ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف يكشف كيفية عودة المحترفين: الأمر يشبه الميكروباص 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح إجراءات المسحة الطبية للأندية ضد كورونا 3 ساعة | الدوري المصري
أسينسيو يكشف ما أخبره به زيدان قبل دخوله الملعب 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك