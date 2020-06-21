أتليتكو يخطف انتصارا متأخرا بنتيجته المفضلة أمام بلد الوليد

الأحد، 21 يونيو 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد

فاز أتليتكو مدريد على ضيفه ريال بلد الوليد بهدفٍ دون رد على ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسُجل هدف المباراة الوحيد بواسطة فيتولو في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 52 نقطة، ويتقدّم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن إشبيلية الرابع.

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ليعود أتليتكو إلى المركز الثالث لأول مرة منذ الجولة 20، ويحقق فوزه الثاني على التوالي بعد انتصاره العريض على سرقسطة قبل يومين بخماسية نظيفة.

فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 33 نقطة في المركز 15، بفارق 7 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ويعد هذا الانتصار هو الرقم 59 الذي ينتهي على نتيجة 1-0 لكتيبة دييجو سيميوني في الدوري الإسباني، ليصير خامس أكثر مدربي الليجا تحقيقا لهذه النتيجة طوال التاريخ.

دييجو سيميوني أجرى عدة تغييرات في تشكيله، فدفع بـ ألفارو موراتا إلى جوار جواو فيليكس في خط الهجوم، وأبقى كوكي وساؤول نيجيز على مقاعد البدلاء.

لكن تأخر تسجيل الهدف الأول دفع سيميوني إلى الدفع بـ يانيك كاراسكو، وكوكي، وآنخل كوريا، ودييجو كوستا، وفيتولو في الشوط الثاني بحثا عن النقاط الثلاث.

كوستا سجل بالفعل لكن هدفه ألغي بداعي التسلل، قبل أن يتحصل على بطاقة صفراء لاحقا في الدقيقة 75، أنهت صيام عن البطاقات دام لـ 17 مباراة متتالية هو الأطول في مسيرته الاحترافية.

قبل أن يُسجَل الهدف أخيرا في الدقيقة 81 برأسية البديل فيتولو، لقطة احتاجت إلى تقنية الفيديو ليتم التأكد من تجاوز الكرة خط المرمى.

ليخطف أتليتكو انتصارا متأخرا وثمينا بنتيجته المفضلة.

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