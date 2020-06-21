عودة الدوري الإيطالي بهدف "من أجل فلويد".. وفيرونا يزيد متاعب كالياري

عاد الدوري الإيطالي من جديد بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا بمواجهة تورينو وبارما على الملعب الأولمبي في تورينو.

تورينو لم يجد أفضل من المدافع الكاميرون نيكولاس نكولو ليسجل أول هدف في الدوري الإيطالي عقب استئناف النشاط.

الكاميروني احتفل بهدفه الخامس هذا الموسم بالإشارة إلى السماء من "أجل شقيقه جورج فلويد" الذي راح ضحية عنصرية الشرطة الأمريكية.

ولا يعرف الكاميروني التسجيل سوى في الملعب الأولمبي إذ جاءت أهدافه الخمسة بنفس الطريقة، برأسية.

🎙️| Nkoulou: "When I scored I immediately thought of my brother Floyd"#SFT pic.twitter.com/TP9rRAh1Vg — Torino FC English (@TorinoFC1906_En) June 20, 2020

السلوفاكي يوري كوتشكا سجل هدف التعادل بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة، وأهدر أندريا بيلوتي قائد التورو ركلة جزاء في الدقيقة 48.

تعادل ارتقى بـ بارما برصيد 36 نقطة في المركز الثامن متفوقا على ميلان بفارق الأهداف بعدما أكمل مبارياته.

ولم يتأثر هيلاس فيرونا تحت قيادة الكرواتي إيفان يوريتش بالتوقف الطويل إذ عاد وزاد من متاعب كالياري بهزيمة رابعة على التوالي هذا الموسم.

فيرونا عبر ثنائية من صامويل دي كارميني في الدقيقتين 14 و26.

طرد فابيو بوريني لاعب هيلاس جعل لاعبو كالياري يتشبثون باللقاء فقلص الأرجنتيني جيوفاني سيموني النتيجة في الدقيقة 43.

وتعادل لاعبو الفريقين على أرضية الملعب بعدما طُرد لوكا تشيجاريني لاعب وسط كالياري في الدقيقة 70 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

فيرونا صار يستمد قوته من ملعبه بالفوز السابع على التوالي على ملعب بنتيجودي.

فوز هيلاس ظل به الفريق في المركز السابع مواصل التمسك بالتأهل الأوروبي برصيد 38 نقطة، فيما توقف رصيد كالياري عند 32 نقطة في المركز الـ 12.

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