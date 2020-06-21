طولان ينفجر: تطالبون بعودة الدوري ونحن في ذروة تفشي كورونا.. هل تضحون بنا؟

انفجر حلمي طولان المدير الفني لإنبي بسبب خطوات اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عودة الدوري الممتاز.

وقال طولان لقناة "أون تايم سبورتس 1": "التخطيط يسير بشكل سيء جدا، وهناك عشوائية حتى في تحديد مواعيد العودة للتدريبات".

وتابع منفعلا "لسنا مثل أوروبا، تريدون عودة الدوري ونحن في ذروة تفشي فيروس كورونا.. هل تضحون بنا؟ هل من يقول كلمة الحق يكون ضد الدولة وليس وطنيا؟ وليس لي علاقة بموافقة رئيس إنبي على عودة الدوري".

وواصل "نحن في قمة حالات الإصابة وأعداد الوفيات، وأنتم تضحون بالمدرب ولاعبيه".

وأكمل "أنتم تجلسون في البرامج التليفزيونية تتحدثون عن عودة الدوري، وستشاهدوننا نموت وترموننا في التهلكة".

وتابع هجومه "لم يحددوا لنا مكانا يعالجنا في حال تعرضنا للإصابة، وهذه مسؤوليتهم وليست مسؤوليتنا".

ثم أضاف "اللاعب المصري غير محترف وتريد منا اللعب كل يومين، كيف يحدث ذلك رغم أن الدوري الألماني الذي يمثل قمة اللياقة البدنية في العالم شهد 20 إصابة عضلية في الأسبوع الأول بعد عودته".

وأتم "يجب إلغاء هذا الموسم وبدء موسم جديد مع كم المباريات المتبقية والارتباطات الكبيرة للمنتخب والأندية في الموسم المقبل".

كان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كشف عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية. ( اقرأ تصريحاته )

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