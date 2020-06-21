المصري: لم يعارض أي ناد عودة الدوري لكنها ستكون مستحيلة في هذه الحالة

يرى محمد الخولي نائب رئيس المصري أن عودة الدوري الممتاز ستكون مستحيلة في حال لم يتم حل المشاكل المادية التي عرضها خلال اجتماعات الأندية مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

وقال الخولي لقناة "أون تايم سبورتس 1": "عندما جلسنا مع اللجنة الخماسية عرضنا مشاكل لو تم حلها لن يعارض أي ناد عودة الدوري، عرضنا أسبابنا لعدم قدرتنا على لعب مباريات الدوري".

وأوضح "كان يجب على اتحاد الكرة واللجنة الخماسية الاجتماع بالمديرين الفنيين للأندية قبلنا من أجل مناقشة المشاكل الفنية".

وأضاف "المشاكل المادية هي العائق الأكبر للأندية حاليا، وإذا لم يتم حل هذه المشاكل سيكون من المستحيل عودة الدوري الممتاز".

وأوضح "نحن النادي الوحيد الذي لا يمتلك ملعبا خاصا به ونخوض معسكرات خارج بورسعيد، ولو بدأنا الدوري في أغسطس نحتاج معسكرا لمدة 3 أو 4 شهور في السويس وهذه تكلفة كبيرة لأننا نعاني أساسا ماديا من قبل توقف الدوري".

واستدرك "إذا تم إلغاء هذا الموسم وبدء موسم جديد في الدوري لن أواجه نفس المشاكل المادية لأنني لن احتاج القيام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس".

ثم تابع "لا يوجد ناد في الدوري باستثناء الأهلي والزمالك وبيراميدز قادر على تحمل تكاليف الإجراءات الاحترازية، وإذا لم يتم حل هذه المشاكل سيكون من المستحيل عودة الدوري الممتاز".

كان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كشف عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية. ( اقرأ تصريحاته )

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