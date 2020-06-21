ثلاثي الأهلي الصاعد.. فيراري والجوكر وماكينة الأهداف الحقيقية

برز في الفترات الأخيرة أسماء شادي رضوان ومحمد فخري ومحمد شكري من ناشئي النادي الأهلي بل وظهروا في تدريبات الفريق الأول على فترات متقطعة.

ويقترب الثلاثي من التدرب تحت قيادة السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي عقب استئناف النشاط الرياضي وبدأ التدريبات.

عمرو أنور المدير الفني لفريق شباب الأهلي مواليد 99 قال لـ FilGoal.com: "لم يحدث تصعيد رسمي لأي من العناصر، لكن الثلاثي شادي رضوان ومحمد فخري ومحمد شكري هم الأبرز والأقرب بالفعل، نظرا لما قدمه كل منهم من أداء على مدار الفترة الماضية، إلى جانب سابق تصعيدهم في فترات مختلفة واكتسابهم للخبرات المطلوبة".

FilGoal.com يقربكم أكثر من ثلاثي الأهلي الصاعد.

الوريث الشرعي لـ وليد سليمان

من شوارع المنصورة بدأ شادي رضوان، وتزيدات الضغوط عليه بشكل كبير بعد ظهور اسمه في قائمة جارديان لأفضل 60 موهبة صاعدة حول العالم عام 2018.

شادي رضوان تحدث سابقا لـ FilGoal.com عن مركزه المفضل: "ألعب على الجناحين. في البداية كنا نلعب في ملاعب صغيرة فكنت أميل إلى المهارة ولكن عند اللعب في ملاعب 11 ضد 11 كانت هناك فجوة تداركتها مع الوقت وهي السرعة، عملت على تطوير نفسي وزيادة هذا العامل لتبدأ فترة التألق".

ويكمل شادي "رغم عدم مشاركتي كرأس حربة صريح إلا أنني حصلت على لقب هداف الدوري موسمين على التوالي في الموسم الأول سجلت 28 هدفا والثاني أكثر من 20 هدفا وتم إلغاء الدوري في الموسم الثالث بسبب ثورة 30 يونيو".

وردا على من يُشبه من لاعبي الفريق الأول قال: "كل من تابعوني خلال السنوات الماضية أكدوا أنني شديد الشبه من وليد سليمان وهو شرف كبير لي وهو قدوتي التي أحلم بأن أسير على نهجها في السنوات المقبلة وأيضا محمد صلاح الذي رفع سقف طموحات الجميع".

اللاعب المُلقب بـ "فيراري الأهلي" تعرض لإصابة قوية تشبه إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ضد ريال مدريد، إذ تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة في الكتف، بالإضافة إلى كدمة قوية في ضلوع القفص الصدري أثناء مباراة بتروجت ومن ثم تجددت الإصابة مجددا.

شادي "تلقى عرضا من العين الإماراتي وعروض رسمية للمعايشة من أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي وهوفنهايم الألماني" كما قال لـ FilGoal.com سابقا لكنه عاد بعد الإصابة وحصل على فترة للتدرب مع الفريق الأول مع باتريس كارتيرون إبان توليه مهمة الأهلي".

مدربه عمر أنور يسرد أهم مميزات شادي قائلا: "هو لاعب يملك أهم 5 مميزات للاعب الكرة وهم السرعة والمهارة وتسجيل الأهداف وصناعتها وقوة الشخصية، يجيد في مركز الجناح، ويملك مقومات تؤهله لأن يكون إضافة كبيرة".

فيما شبّه عادل عبد الرحمن المدير الفني السابق لشباب الأهلي لشادي قائلا عبر FilGoal.com: "شادي رضوان مشروع نجم كبير للمستقبل بالأهلي، وهو الوريث الشرعي لوليد سليمان، كنت أتابعه بشدة وعندما قررت تصعيده كان قد تعرض لإصابة قوية في الترقوة لكنه لاعب مبشر للغاية".

وقدم نصحية لـ "فيراري الأهلي": "كل ما يحتاجه هو أن يعمل على تطوير نفسه على الصعيد البدني مثلما فعل محمد صلاح ومع ما يملكه من سرعة ومهارة بالكرة سوف يصبح لاعب متكامل وفرصته كبيرة مع الفريق الأول".

الجوكر

عمرو أنور وصف محمد شكري بـ "الجوكر" إذ قال: "محمد شكري جوكر يرغب به أي مدير فني، مركزه الأساسي ظهير أيسر، لكنه شارك وسجل في مراكز وسط الملعب والجناح الأيمن والجناح الأيسر وهو ثاني هدافي الفريق يمتاز بالقوة، لاعب طموح ويملك إصرار كبير في الملعب"

فيما يكشف مدحت طه إسماعيل مدرب مواليد 2000 في الأهلي لـ FilGoal.com مميزات شكري قائلا: "يمنح مرونة لأي مدير فني بسبب إجادته لعدة مراكز في الملعب، وهي ميزة لا يتقنها الكثير من اللاعبين، حتى لو شاركوا في مراكز عديدة، عندما تدرب معي لاحظت امتلاكه لنزعة هجومية مميزة فعدلت مركزه من الظهير الأيسر إلى ارتكاز ووسط الملعب المهاجم وأجاد بهما بشدة".

وأشاد بإمكانات لاعبه مواصلا: "يملك شكري قدما يسرى تمتاز بالدقة وقوة التصويب إلى جانب إتقانه لإرسال الكرات العرضية، كما أنه يجيد التسجيل من الضربات الثابتة وهو ما يمنحه تميزا ويجعله ممتلكا لأدوات النجاح".

ولا يعد محمد شكري ظهير أيسر شباب الأهلي غريبا على الفريق الأول فـ يقول لـ FilGoal.com: "أنا من أبناء الأهلي والتحقت بفريق مواليد 2007 منذ تكوين الفريق، وسبق لي تصعيدي للفريق الأول بداية الموسم الجاري تحت قيادة ريني فايلر ولكن لم يحدث بيننا أي حوار".

شكري تحدث عن فترته مع الفريق الأول "كانت قصيرة في ظل غياب اللاعبين الدوليين، وقد تلقيت دعما كبيرا من سعد سمير الذي قدمني إلى اللاعبين الكبار وتنبئ لي بمستقبل كبير لأنه يعرفني جيدا وكان يتابعني مع قطاع الناشئين".

وكما أسلف مدربو شكري فهو يلعب في أكثر من مركز فواصل: " خلال الموسم الجاري شاركت في عدة مراكز بوسط الملعب والحمد لله كنت موفقا وسجلت الأهداف في كل هذه المراكز، ولو حصلت على فرصة التواجد مع الفريق الأول في الموسم الجديد، فسوف تكون هذه مجرد بداية لتحقيق أحلامي مع الكرة والتي لا طموح لها، خلال السنوات الماضية سجلت أهداف عديدة بطريقة مميزة وأتمنى أن أكرر ذلك مع الفريق الأول".

واختار شكري سيد معوض مثله الأعلى في مركزه بالظهير الأيسر ومحمد عمارة الذي سانده كثيرا في بدايته محليا والبرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد عالميا.

ماكينة أهداف حقيقية

"محمد فخري موهبة كبيرة وسبق له اللعب في الدوري المصري بعمر الـ 16عاما مع المحلة، ويجيد بشدة في مركز 10 وهو ماكينة أهداف حقيقية، لا يترك مباراة دون أن يسجل أو يصنع الأهداف وهو لاعب محوري ومؤثر بشدة ويملك فكر في الملعب مما يجعله مؤهل للنجاح مع الفريق"، هكذا استفاض عمرو أنور في الحديث عن موهبة الفريق.

ووافقه عادل عبد الرحمن الرأي قائلا: "محمد فخري لاعب صاحب قدرات كبيرة ولديه فرصة لفرض نفسه في الفريق ويملك من السرعة والمهارة ما يجعله قادرا على أن يكون ضمن حسابات الجهاز الفني، فقط هو بحاجة إلى مزيد من القوة والإصرار في الملعب، وهو ما أتوقع أن يكتسبه من الاحتكاك بالفريق الأول وتعليمات الجهاز الفني".

فخري كان بطلا لأزمة مباراة قمة دوري الجمهورية في ديسمبر 2019 بعدما سجل هدفا ووقف على الكرة أمام لاعبي الزمالك في اللحظات الأخيرة من نهاية اللقاء عندما كان الأهلي متقدما بهدفين دون مقابل.

اللاعب قال في تصريحاته مع FilGoal.com عن هدفه الذي سجله في شباك الأبيض في تلك المباراة "سجلت هدف الانتصار بطريقة غريبة قليلا. سددت الكرة بـ"غل شديد" لتأمين الهدف بدلا من التسديد بباطن القدم. كانت النتيجة تشير للتعادل وأردت ضمان الهدف".

فخري أيضا ليس غريبا على الفريق الأول إذ قال سابقا "أحلم بالتصعيد للفريق الأول وتواجدت من قبل في تدريبات الفريق في فترة باتريس كارتيرون ومحمد يوسف".

وأتم "كذلك تدربت لمدة أسبوع تحت قيادة ريني فايلر".

عادل عبد الرحمن قدم نصحية للثلاثي قائلا: "هناك أمر مهم وهو أن الموهبة وحدها لا تكفي للنجاح في فريق كبير مثل النادي الأهلي، يجب أن يملك اللاعب الشخصية القوية والعقلية الناضجة الواعية إل جانب طريقة التفكير، خاصة إن الاهلي لا يعرف سوى المكسب والالتزام داخل وخارج الملعب، وهي روشتة نجاح من يعمل بها سوف ينجح ويحقق تاريخه لنفسه وللنادي، ومن ينحرف عنها لن يكون له دور مع الفريق".

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