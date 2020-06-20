نائب رئيس اتحاد الكرة: لم يرفض أي ناد عودة الدوري.. والدولة ستعيد اللاعبين الأجانب

تحدث جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل الجلسات التي تم عقدها مع الأندية لمناقشة قرار عودة النشاط الرياضي.

وقال نائب رئيس اللجنة الخماسية لقناة "أون تايم سبوتس 1": "كلنا مع عودة الحياة الطبيعية، والرياضة ترسل رسالة للعالم كله بعودة الحياة والاستقرار لمصر".

واستدرك "لا يوجد أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية عارض توجه الدولة لعودة النشاط الرياضي وكلهم رجال دولة، ولكن كان هناك تحفظ من عدد غير قليل بسبب الإمكانات المادية وتعثر الشركة الراعية في الدفع ونحاول تنفيذ طلبات الـ14 ناديا الذين تحدثوا عن مشاكل تقابلهم".

وتابع "لم يصرح أي رئيس ناد خلال اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز برفضه عودة الدوري ولسنا مسؤولين عما قاله البعض في الإعلام".

ثم أضاف "تم تدوين كل هذه الملاحظات مثل عودة اللاعبين الأجانب وتكاليف الإجراءات الاحترازية، وسيناقش عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسؤولين بشأن إعادة اللاعبين والمدربين الأجانب".

وأوضح "قامت الدولة بإجلاء العالقين في كل الدول، والدولة قادرة على إعادة اللاعبين الأجانب لأنديتهم، اتحاد الكرة لا يملك فتح المطارات ولكننا سنناقش الدولة في هذا الأمر".

واختتم حديثه عن أندية الدوري الممتاز "سمعنا كل الآراء، ودرسنا كل شيء حتى في توجيه الدعوة للأندية ونسعى لتنفيذ طلبات الـ14 ناديا الذين أعربوا عن وجود مشاكل أغلبها مادية فقط".

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية إلى استمرار عقد الجلسات مع الأندية.

وقال: "نعقد جلسة يوم الاثنين مع 4 أندية ممثلين عن كل مجموعة من دوري القسم الثاني لدراسة وضع المسابقات، وسنأخذ آراء أندية القسمين الثالث والرابع".

وواصل "نراعي قلة الإمكانات في الأقسام الأدنى، ومصلحة اللاعب المصري فوق أي اعتبار آخر".

وأتم "تحديد موعد عودة الدوري سيكون بعد اجتماع بين الإدارتين الفنية والطبية ولجنة المسابقات".

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