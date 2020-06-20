النني يصنع هدفا في أكبر فوز لـ بيشكتاش هذا الموسم

السبت، 20 يونيو 2020 - 22:15

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش

صنع محمد النني لاعب منتخب مصر هدفا في فوز بيشكتاش على مستضيفه دنيزلي سبور في الجولة الـ 28 من الدوري التركي.

بيشكتاش اكتسح دنيزلي سبور بخماسية مقابل هدف، ليحقق انتصاره الأكبر هذا الموسم.

وشارك النني أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها ونجح في صناعة الهدف الخامس لفريقه، والذي جاء عن طريق عبد الله ديابي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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بوراك يلماز افتتح التسجيل أولا بعد مرور 10 دقائق من اللعب، مستغلا كرة عائدة من حارس مرمى أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 53 أدرك دنيزلي سبور التعادل عن طريق أوسكار إستوبينان، بعدما انطلق من بعد منتصف الملعب بقليل وسدد بإتقان في الشباك.

لكن هدف التعادل أغضب كتيبة بيشكتاش، لترد 4 مرات متتالية.

جوكهان جونول أعاد التقدم لـ بيشكتاش بضربة رأس في الدقيقة 60، قبل أن يتبعه مباشرة كيفين نكودو بهدف ولا أروع من تسديدة صاروخية على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 75 جاء الدور على أدم لياييتش بتسديدة قوية جديدة ولكن من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يصنع النني الهدف الخامس بتمريرة لـ عبد الله ديابي الذي سدد بقوة في الشباك.

ويعد الانتصار 5-1 هو الأكبر لـ بيشكتاش في الدوري التركي هذا الموسم.

ووصل بيشكتاش للنقطة 47 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد دنيزلي سبور عند النقطة 31 في المركز الـ 12.

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