ليس مالديني؟ فابيو كاريسا يختار لـ في الجول أفضل مدافع في تاريخ إيطاليا

اختار فابيو كاريسا المعلق الإيطالي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية المدافع الأفضل في تاريخ إيطاليا، والمفاجأة أنه ليس باولو مالديني.

كاريسا أوضح رأيه قائلا لـ FilGoal.com: "كيليني هو الأفضل حاليا".

وأكمل "لا يمكننا أن ننسى جايتانو شيريا في السنوات السابقة، كان مدافعا مثاليا، شخص رائع وقائد في الملعب، توفي بطريقة درامية، هو أسطورة حقيقية".

كما اختار أفضل لاعب في تاريخ ثلاثي إيطاليا الكبير، يوفنتوس وميلان وإنتر.

كاريسا أيضا تحدث عن مستقبل أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بيرو على المستوى التدريبي والإداري.

واختار التشكيل التاريخي من وجهة نظره لمنتخب إيطاليا.

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