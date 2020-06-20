اتحاد الكرة لـ في الجول: الدولة تتحمل تكاليف مسحات كل درجات الدوري.. وإلغاء فكرة الملاعب المحايدة

السبت، 20 يونيو 2020 - 21:09

كتب : وليد الحسيني

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري تفاصيل الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري.

وقال العطار: "الدولة ستتحمل تكاليف كل مسحات الدوري وليس فقط الدوري الممتاز".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "المسحة الأولى التي سيتم عملها لكل فرق درجات الدوري وليس فقط الدوري الممتاز، ستتحملها الدولة".

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وعلى الجانب ذاته كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة دراسة فكرة قدوم بعثة فريق أسوان إلى القاهرة حتى نهاية المسابقة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "ندرس مع وزارة الرياضة قدوم بعثة فريق أسوان إلى القاهرة ولعب كل مبارياتها في القاهرة".

وشرح " تم إلغاء فكرة الملاعب المحايدة، وكل فريق سيلعب في ملعبه بشكل طبيعي".

وأردف " ولكن التفكير الآن في قدوم أسوان لمعسكر في القاهرة ولعب كل مباريات الفريق في القاهرة".

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقدت مع شركة للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفريق الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي. (طالع التفاصيل)

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية بخصوص استئناف النشاط.

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