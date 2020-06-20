تشكيل أتليتكو – موراتا يرافق فيليكس في الهجوم أمام بلد الوليد

أجرى دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، عدة تعديلات على تشكيله الأساسي في مواجهة ريال بلد الوليد.

أتليتكو يستقبل بلد الوليد على ملعب واندا متروبوليتانو بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل أتليتكو مشاركة ألفارو موراتا في خط الهجوم بدلا من دييجو كوستا، كما يظهر ماركوس يورينتي كجناح أيمن، ويلعب الشاب مانو سانشيز كظهير أيسر.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع بالدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد بلد الوليد في المركز 15 برصيد 33 نقطة.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو – مانو سانشيز

الوسط: ماركوس يورينتي – هيكتور هيريرا – توماس بارتي – توماس ليمار

الهجوم: جواو فيليكس – ألفارو موراتا

تشكيل بلد الوليد:

حراسة المرمى: خوسيه أنطونيو كارو

الدفاع: أنتونييتو – كيكو أوليباس – خابي سانشيز – راؤول جارسيا كارنيرو

الوسط: فيدي سان إميتيريو – ماتيوس فيرنانديس – ميتشل – بابلو هيرفياس – والدو روبيو

الهجوم: سيرجي جوارديولا

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