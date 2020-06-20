مالكوم يواصل الانتفاضة ويقود زينيت لسحق سسكا في قمة عودة الدوري الروسي

سحق زينيت سان بطرسبرج مستضيفه سسكا موسكو برباعية دون مقابل في قمة عودة الدوري الروسي في الجولة الـ 23.

زينيت عزز انفراده بجدول الترتيب للمسابقة برصيد 53 نقطة، فيما واصل سسكا نتائجه السلبية بالخسارة الثانية في آخر 5 مباريات والتي لم يعرف خلالها طعم الفوز.

بداية المباراة جاءت قوية بهدف من القائد برانسلايف إيفانوفيتش برأسية في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة التاسعة سجل البرازيلي مالكوم هدف المباراة الثاني من متابعة لكرة داخل منطقة الست ياردات.

هدف هو الثاني لـ مالكوم مع النادي الروسي الذي يقضي بقميصه موسمه الأول عقب انتقاله من برشلونة، بعدما سجل لأول مرة في شباك أورال في آخر مباراة قبل توقف النشاط الرياضي بـ روسيا.

لاعب بوردو السابق غاب عن صفوف الفريق الروسي أغلب أحداث الموسم بسبب إصابة وعاد مع عودة الدور الثاني.

البرازيلي واصل تألقه وسجل الهدف الثاني له والثالث بتسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا عن الضائع من الشوط الأول.

سيرجي سيماك المدير الفني لـ زينيت أجرى تغييراته الهجومية في الشوط الثاني.

واستطاع البديل الأرجنتيني سيباستيان داريوسي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 93 من عمر اللقاء عبر ركلة جزاء.

ويدين روستوف الذي خسر بنتيجة 10-1 أمس أمام سوتشي بالفضل لـ زينيت في الحفاظ على المركز الرابع بعدما توقف رصيد سسكا عند 36 نقطة بفارق نقطتين عن روستوف.

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