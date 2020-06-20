النني أساسي أمام دينزلي سبور في الدوري التركي

السبت، 20 يونيو 2020 - 19:25

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

أجرى سيرجين يالتشين المدير الفني لـ بيشكتاش 5 تغييرات تشكيل الفريق قبل مواجهة دينزلي سبور في الجولة الـ 28 من الدوري التركي.

ويحافظ محمد النني على مقعده أساسيا في الفريق بجوار القائد الكندي أتيبا هتشينسون.

في المقابل تغير الرباعي الهجومي بالكامل عن المباراة الماضية التي خسرها النسور من أنطاليا سبور 2-1.

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ويقود التركي بوراك يلماظ هجوم النسور فيما حل التشيلي إنزو روكو في قلب الدفاع بدلا من الكرواتي تيموجي فيدا بسبب غيابه لتراكم البطاقات.

وجاء تشكيل بيشكتاش كالآتي:

حراسة المرمى: إيرشين

الدفاع:ريدفان – فيكتور رويز – إنزو روكو – جوكان جونول

وسط مدافع: محمد النني – أتيبا هاتشينسون

وسط مهاجم: جيرمان لينس – آدم لياليتش – كيفين نوكودو

الهجوم: بوراك يلماظ

ويحتل بيشكتاش المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة، صنع فيهم هدفين.

وأقنع النادي التركي لاعب الوسط المصري بالبقاء في الفريق رغم تأخر مستحقاته والتي أثارت أزمة في الآونة السابقة.

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