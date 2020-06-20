الأهلي يطالب إعلام المصريين بإيقاف "تجاوزات قناة الزمالك"

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بمذكرة إلى تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (إعلام المصريين)، يطلب من خلالها إيقاف تجاوزات قناة الزمالك.

وجاءت خطوة الأهلي "استمرار لإصرار النادي على عدم التوقف والسير في كل الاتجاهات للحصول على حقوقه بالطرق المشروعة"، على حد وصف النادي عبر موقعه الرسمي.

وطلب الأهلي "تفسيرا واضحا لما تقوم به قناة الزمالك بصفة يومية من تجاوزات وخروج عن قواعد الأخلاق وتوجيه السباب والشتائم والخوض في الأعراض وهدم قيم المجتمع دون حسيب أو رقيب".

وأبدت إدارة الأهلي "اندهاشها من حالة الصمت غير المبرر" على حد وصف النادي، وعدم وجود "أي رد فعل لدى المسؤولين تجاه ما يأتي على شاشة القناة ولسان رئيس نادي الزمالك من إساءات لسمعة الأسر المصرية".

وأشارت إدارة الأهلي في مذكرتها إلى "العلاقة التاريخية بين الأهلي والزمالك لم تشهد يومًا مثل هذا التطاول والخرق لكل قواعد الاخلاق الروح الرياضية".

ووضعت إدارة النادي الموقف أمام إعلام المصريين بوصفها المالك لقناة الزمالك، من أجل "اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية ورادعة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها".

وترى إدارة الأهلي " السكوت على ما يحدث بات يمثل خطرًا على السلام الاجتماعي وينذر بالفتنة بين جماهير الناديين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف وتوحيد الصفوف".

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