تقرير: صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس ونابولي

السبت، 16 مايو 2020 - 18:40

كتب : FilGoal

ميليك - نابولي

بدأ يوفنتوس التحرك لتعزيز هجومه مرة أخرى من نابولي وتلك المرة سيكون البولندي أركاديوش ميليك هدف السيدة العجوز.

ووفقا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري يسعى لضم مهاجمه السابق.

ولا يريد نابولي التخلي عن لاعبه بأقل من 50 مليون يورو، وهو ما جعل يوفنتوس يفكر في إدراج اسم المدافع كريستيان روميرو لتقليل قيمة الصفقة.

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روميرو انضم لـ يوفنتوس مطلع الموسم الجاري مقابل 26 مليون يورو ومُددت إعارته لـ جنوى حتى نهاية الموسم، وقد لا يرتدي قميص البيانكونيري إذا انتقل لـ نابولي ضمن الصفقة.

ميليك البالغ 24 عاما عانى من إصابتين في الرباط الصليبي وينتهي تعاقده في صيف 2021، لذلك يسعى يوفنتوس لتقليل قيمة الصفقة خاصة مع اقتراب نهاية عقده.

ويعتمد جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي على ميليك مهاجما للفريق منذ وصوله خلفا لـ كارلو أنشيلوتي.

ميليك سجل 12 هدفا في 22 مباراة الموسم الجاري بقميص البارتينوبي.

وسبق أن ضم يوفنتوس في وقت سابق الأرجنتيني جونزالو إيجواين مقابل صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 86 مليون يورو من نابولي في 2017.

هجوم نابولي بدأ في التفكك بعدما أشارت تقارير لاقتراب رحيل دريس ميرتينز لصفوف إنتر (طالع التفاصيل).

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