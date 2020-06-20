دورتموند يحسم قمة الوصافة.. وصراع القاع والأبطال يتأجل للجولة الأخيرة بـ الدوري الألماني

لم يتأثر بايرن ميونيخ بحسم لقب الدوري الألماني وفاز على فرايبورج على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 33 – قبل الأخيرة – من الموسم بنتيجة 3-1.

فيما حسم بوروسيا دورتموند قمة الوصافة بالفوز على ريد بول لايبزج بثنائية دون مقابل. ويشتعل الصراع على مقعدي دوري الأبطال الباقيين بين لايبزج وبوروسيا مونشنجلادبخ وباير ليفركوزن في الجولة الأخيرة.

وفي القاع لا زال الأمل يحذو فيردر بريمن للهروب من الهبوط وكذلك فورتونا دسلدورف رغم خسارة الأول وتعادل الثاني عن طريق الملحق.

نهاية مباريات الثالثة والنصف من الدوري الألماني 🏟 pic.twitter.com/EP7YfG138e — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 20, 2020

بايرن ميونيخ × فرايبورج

مباراة شهدت تألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي صنع هدفا وسجل ثنائية في الشوط الأول خلال 22 دقيقة.

ليفاندوفسكي دخل المباراة وعينه على تحطيم رقم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم دورتموند السابق موسم 2016-17 الذي سجل 31 هدفا في الموسم.

البولندي عادل رقم الجابوني بهدفه في شباك فيردر بريمن، واليوم حطم الرقم ليصبح أكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافا في موسم واحد بالدوري الألماني برصيد 33 هدفا.

ليفا صنع الهدف الأول لـ يوزوا كيميتش في الدقيقة 15 ثم سجل ثنائية في الدقيقتين 24 و37.

وتخلل هدفا روبرت هدف من لوكاس هولر للضيوف في الدقيقة 33.

مباراة شهدت المشاركة رقم 350 لـ توماس مولر ليصبح ثامن لاعب في تاريخ البافاري يصل لهذا الرقم بالدوري الألماني.

انتصار هو الـ 15 لبايرن تحت قيادة على التوالي.هانز فليك

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ قطار البافاري لا يتوقف أبدًا، بايرن ميونيخ تحت قيادة هانز فليك يصل للمباراة الـ15 بدون أي هزيمة🚈🇩🇪#السبت_الكروي pic.twitter.com/ljW4wPOflY — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 20, 2020

فوز رفع رصيد بايرن إلى 79 نقطة.

قمة الوصافة

قبل بداية المباراة كرّم نادي لايبزج مهاجمه وهدافه تيمو فيرنر والذي أعلن رحيله صوب تشيلسي الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل.

وعزز دورتموند نتائجه الإيجابية منذ 2018 بالفوز على لايبزيج للمرة الثالثة في آخر 5 مواجهات بين الفريقين.

إرلينج هالاند نجح في إنهاء صراع الوصافة وحسم المركز الثاني لصالح دورتموند بفضل ثنائية من تسجيله.

النرويجي سجل في الدقيقتين 30 والثالثة من الوقت بدلا من الضائع من الشوط الثاني رافعا رصيده التهديفي إلى 12 هدفا في الدوري الألماني.

ثنائية رفعت رصيد النرويجي إلى 44 هدفا في 39 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري بقميصي ريد بول سالزبورج ودورتموند.

هدفا هالاند حملا الرقم 83 و84 لدورتموند وهو السجل التهديفي الأعلى في تاريخ النادي الأصفر والأسود في موسم واحد بالدوري الألماني.

** إرلينج هالاند وصل لهدفه الـ44 في 39 مباراة بكل البطولات بقميص فريقي دورتموند وسالزبورج النمساوي. ** هالاند أحرز ثنائية في شباك لايبزيج، ليسجل لأسود الفيستيفال الهدف رقم 84 في الدوري الألماني وهو المعدل التهديفي الأفضل لدورتموند بالبوندسليجا.💛🔝#السبت_الكروي pic.twitter.com/SI2mvff41v — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 20, 2020

دورتموند حجز المركز الثاني رسميا برصيد 69 نقطة بينما أصبح لايبزج لا يأمن على مركزه الثالث حال تعثره في ظل تربص مونشنجلادبخ وليفركوزن.

مراكز دوري الأبطال

استغل جلادخ تعثر ليفركوزن وحقق فوزا خارج قواعده بثلاثة أهداف مقابل هدف انقض بها على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال على حساب بادربورن متذيل جدول الترتيب والذي هبط فعليا.

فيما تعرض باير ليفركوزن لهزيمة في العاصمة برلين بثنائية من هيرتا تراجع بها للمركز الخامس في جدول الترتيب.

ليصبح الترتيب كالأتي قبل الجولة الأخيرة لحسم مقعدي التأهل لدوري الأبطال:

3- لايبزج: 63 – يلتقي أوجسبورج (15) خارج أرضه.

4- جلادبخ: 62 – يلتقي هيرتا برلين (10) على أرضه.

5- ليفركوزن: 60 – يلتقي ماينز (13) على أرضه.

مصير بريمن ودسلدورف

صار مصير فيردر بريمن بيده في الجولة الأخيرة بعدما تلقى خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ماينز.

ولم تكف الـ 11 تسديدة للاعبي بريمن في الشوط الأول على مرمى أصحاب الأرض في تسجيل هدفا، إذ خرجوا متأخرين بهدفين دون رد.

بريمن لا زال يمتلكه الأمل رغم حصده 28 نقطة إذا يحتاج للفوز مع تعثر دسلدورف في الجولة الأخيرة من أجل خوض ملحق بدلا من الهبوط مباشرة للدرجة الثانية.

هبوط سيكون تاريخيا لأول مرة منذ 1979-80 وهي المرة الوحيدة التي هبط بها الفريق الحائز على 4 ألقاب للبوندزليجا في تاريخه.

فيما حصد دسلدورف على نقطة تعادل أمام أوجسبورج بهدف لكل فريق عززت بقاءه في المركز الـ 16 المؤدي للملحق مع ثالث الدرجة الثانية برصيد 30 نقطة.

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