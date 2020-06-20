مؤتمر سيتيين: ريال مدريد لن يفوز بكل مبارياته

أبدى كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، تفاؤله بشأن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

برشلونة تعثّر وفرّط في نقطتين على ملعب إشبيلية بالتعادل 0-0، ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإسباني.

وصرّح سيتيين بعد التعادل السلبي: "كنا ندرك أن الفوز بكل المباريات عمليا سيكون مستحيلا".

وأضاف: "يجب أن نبحث عن الحلول، في الحقيقة يكون من الصعب علينا للغاية التعامل مع قلة المساحات".

واختلف سيتيين مع لاعبه جيرارد بيكيه الذي صرّح أن الفوز بالدوري سيكون صعبا.

وقال ستيين: "إنها كلمات نابعة من الانفعال، غدا سيفكر بيكيه بشكلٍ مختلف".

وواصل: "أنا متفائل، سيكون من الصعب للغاية أن يفوز ريال مدريد بكل النقاط المتبقية".

وأشار: "هناك خياران أمامنا: أن ننتحب، أو أن نفكر فيما فعلناه بشكل جيد، لا يجب أن نخلق الدراما بشأن هذا التعادل".

وعن عدم إشراك أنسو فاتي في المباراة: " فاتي كان أحد الخيارات، لن نعرف أبدا إن كان سيفيدنا أم لا، هناك قرارات يجب اتخاذها".

كما برر عدم الدفع بـ جريزمان منذ البداية: "إبقاء جريزمان على دكة البدلاء؟ رأينا أن برايثوايت سيكون أنسب بسبب سرعته أمام انطلاقات خيسوس نافاس. دائما ما نفكر في المباراة ونقيّم الخيارات".

وعن عدم استهلاكه كل التغييرات الخمسة: "سواريز كان بخير، سألناه وأخبرنا أنه قادر على المواصلة، وبالطبع لا يمكن أن يخرج من الملعب، ثم فكرنا في تدعيم خط وسطنا بدخول ريكي بويج، أما الدفع بمهاجمين كثر كان سيخلق مشاكل أكثر من الحلول".

برشلونة اكتفى برفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الأول، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث.

برشلونة بات مهددا بفقدان الصدارة لو فاز ريال مدريد (62 نقطة) على ريال سوسيداد مساء الأحد، إذ يتفوق الفريق العاصمي في المواجهات المباشرة على غريمه.



































طالع أيضا

الزمالك يتمم اتفاقه مع صفقته الأجنبية الأولى

كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك الجديدة

كيف سحق ريال مدريد خفافيش فالنسيا

تحقيق في الجول - سيدات اليد وحلم تمثيل مصر

سموحة يستنكر مطالبة أندية بإلغاء الدوري