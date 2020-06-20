رسائل نارية من ماجد سامي: اتحاد الكرة قال لنا "هتلعبوا غصب عنكم".. وأفكر في إلغاء النشاط الكروي

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة كواليس اجتماعه مع اتحاد الكرة الذي جاء متناقضا، على حد وصفه.

وقال ماجد سامي: "اجتماع اتحاد الكرة كان منقسما لشقين. جزء إيجابي وآخر سلبي للغاية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "النتيجة النهائية بعد الاجتماع كشفت حالة التضارب الرهيب بين رأي الاتحاد في الجزء الأول الإيجابي، ورأيه في الجزء الثاني السلبي".

وأوضح "الجزء الإيجابي كان التأكيد على تغيير اللوائح الخاصة باتحاد الكرة وإقرار إقامة روابط الأندية، بينما الجزء الثاني جاء بسبب قرار الدوري".

وتابع "اتحاد الكرة قال لنا "هتلعبوا غصب عنكم" حتى إذا لم توافقوا".

ويرى ماجد سامي "هذا تضارب كبير جدا بين لجنة تسعى أن تكون الأندية هي صاحبة القرار بإنشاء روابط الأندية، وبعد ذلك يأخذون قرار استئناف الدوري "بالغصب" عن الأندية".

وشدد " دجلة لن يستكمل الدوري حتى إذا تقرر إلغاء الهبوط".

وشرح "مسؤوليتنا هي حماية اللاعبين والمدربين وليس الهبوط".

وعن موقف ناديه في حالة تقرر التصويت على منح لقب الدوري لـ الأهلي، قال ماجد سامي: "هذا الأمر لا يشغلني".

وأردف "ولكن في حالة حدوث ذلك، سنقول نعم. لا مشكلة لدينا في إعطاء لقب الدوري لـ الأهلي".

وتطرق ماجد سامي للتعقيب على قرار مرتضى منصور في البداية بالموافقة على منح لقب الدوري للأهلي، قبل أن يتراجع.

وأشار ماجد سامي إلى "مرتضى تراجع عن قراره بخصوص منح لقب الدوري للأهلي، لأنه رأى أنه لم يأت بأي نتيجة".

وفسر " الأهلي متمسك باستمرار استئناف الدوري ولذلك تراجع مرتضى منصور في قراره".

واستمر "الخطيب تفهم موقف دجلة عندما شرحت له الموقف قبل اجتماع اتحاد الكرة. وقال لي "معاك حق" عندما شرحت له الأسباب الاقتصادية التي تجعل دجلة من المستحيل أن يُكمل الدوري".

النشاط الرياضي وموقف عبد العاطي

وسرد ماجد سامي تفاصيل الأزمة الاقتصادية لناديه، قائلا: " دجلة يصرف على نشاط الكرة 100 مليون جنيه ويحصل على 30 مليون جنيه بمعنى أننا نخسر 70 مليون جنيه كل سنة".

واستدرك "ما يعوض تلك الخسائر هو النشاط الاجتماعي، والآن النشاط الاجتماعي متوقف منذ شهور فالدخل أصبح صفرا، والاحتياطات دُفعت كمرتبات في الثلاثة شهور السابقة".

وفجر ماجد سامي مفاجأة كبرى قائلا: "أُفكر في إلغاء نشاط كرة القدم بالكامل في وادي دجلة في حالة غُصب علينا القرارات الأخيرة حتى لا أشارك في تلك الجريمة".

وكشف "فكرت كثيرا بقرار إلغاء نشاط كرة القدم في دجلة بسبب الخسائر المالية، وأفكر في ذلك الآن".

وعن موقف محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق، قال ماجد سامي " لا عروض رسمية من الزمالك لضم عبد العاطي في الوقت الحالي. هو ليس للبيع الآن إلا إذا عُرض علينا 30 مليون جنيه".

وأتم " الزمالك عرض 20 مليون جنيه العام الماضي لضم عبد العاطي ورفضنا لأننا طلبنا 30 مليون جنيه".

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