وكيل إيهاب المباركي لـ في الجول: لدينا عرضان من الدوري المصري

كشف الطيب مدين وكيل أعمال إيهاب المباركي لاعب نادي الترجي، تلقيه عرضين من الدوري المصري.

وقال إيهاب المباركي في تصريحات لـFilGoal.com: "لدينا عرضين بشكل رسمي من الدوري المصري، ولكن لا يمكنني أن أفصح عن أسماء تلك الأندية في الوقت الحالي".

واستدرك "لكن يمكنني القول بأن العرضين غير مرضيين لطموحنا حتى الآن".

المباركي أتبع "لا يمكنني التعليق على أخبار اقتراب اللاعب من بيراميدز، لكن إيهاب يستعد للرحيل عن الترجي بنهاية عقده في الموسم الحالي".

وأتم "سنفكر في كل العروض، ثم سنختار أكثرهم ملائمة لنا".

بعض التقارير الصحفية كانت قد أشارت لتلقي إيهاب المباركي لعرض من نادي بيراميدز.

إيهاب المباركي ظهير أيمن الترجي، انضم للفريق سنة 2013 قادما من فريق إيفيان الفرنسي.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين آخرين.

ويملك المباركي 4 مباريات دولية رفقة منتخب تونس، كان آخرها عام 2017.

video:1

طالع أيضا

مرتضى: لن نستكمل الدوري تحت أي ظرف ولدينا 3 أسباب

شارك ديفيد لويز فخسر أرسنال أمام سيتي

نابولي يتوج بكأس إيطاليا بالفوز على يوفنتوس

الأهلي لـ في الجول: طلبنا ضم طاهر محمد طاهر

طلعت يوسف لـ في الجول: معظم المدربين يرفضون العمل دون ضمانات صحية

توضيح رسمي يكشف لماذا لم يحتسب هدف شيفيلد المثير للجدل ضد أستون فيلا