داني ألفيش: قد أكون اليوم نجما في ميلان

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 18:11

كتب : FilGoal

داني ألفيش - باريس سان جيرمان

قال البرازيلي داني ألفيش أنه سيكون نجما في ميلان لأن "العمر مجرد رقم".

داني ألفيش

النادي : ساو باولو

ميلان

البرازيلي البالغ 37 عاما لديه تجربة أوروبية مثيرة باللعب لصفوف إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان محققا 40 لقبا.

ويعتقد ألفيش قائد ساو باولو الحالي أنه لا زال قادرا على اللعب في أوروبا قائلا لـ "Hoy No Se Sale" الإسبانية: "قد أكون اليوم نجما في ميلان".

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وتابع "العمر مجرد رقم، ولا زالت قادرا على الطيران عندما ألعب كرة القدم".

وأكمل "سابقا كنت أركض مسافة 12 كيلومترا في المباراة، ولكن الشيء الذكي هو الركض 8 بشكل جيد".

وأتم "لكنني متأكد من شيء واحد: لا أريد الشعور بالخجل من التواجد في الملعب. عندما لا أكون قادرا، سأعتزل".

ألفيش لعب في الدوري الإيطالي لموسم واحد حصد من خلاله الدوري والكأس المحلي ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا وخسر من ريال مدريد 4-1.

ويحتل الروسونيري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة وودع كأس إيطاليا من نصف النهائي أمام يوفنتوس.

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