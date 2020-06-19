المصري يصرف معاشا شهريا مدى الحياة لأسرة علي السعيد

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 17:43

كتب : أيمن عيد

علي السعيد نجم المصري السابق

قرر مجلس إدارة المصري صرف معاشا شهريا لأسرة لاعب ومدرب النادي السابق علي السعيد الذي وافته المنية أمس الخميس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن القرار جاء تكريما من مجلس إدارة المصري لأحد نجوم الجيل الذهبي للفريق البورسعيدي.

علي السعيد كان أحد نجوم جيل النادي المصري الذهبي في فترة الثمانينيات، والذي احتل المركز الثالث في الدوري مرتين، بجانب خسارة نهائي كأس مصر ثلاث مرات.

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ويملك مدافع المصري، أربعة أهداف للنادي المصري في بطولة الدوري تاريخيا.

وتولى علي السعيد منصب المدير الفني للنادي المصري من قبل، بجانب توليه منصب رئيس قطاع الناشئين في النادي لفترات طويلة.

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