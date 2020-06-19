برشلونة: المحكمة الاجتماعية ألزمت نيمار برد 6.7 ملايين يورو للنادي

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

نيمار

قال برشلونة عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة إن المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة أصدرت حكمها بشأن الدعوى المرفوعة من نيمار ضد النادي.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وأشار النادي إلى أن المحكمة رفضت دعوى اللاعب البرازيلي والذي طالب فيها النادي بدفع مستحقات له قيمتها 43.6 مليون يورو.

وأوضح النادي أن المحكمة ألزمت نيمار (28 عاما)، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، برد مبلغ 6.7 ملايين يورو للنادي الإسباني.

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ولعب نيمار في برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل أن يدفع باريس الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الأول والمقدر بـ222 مليون يورو.

وبذلك انتقل نيمار إلى العاصمة الفرنسية في صفقة جعلته أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقالت تقارير إن نيمار يريد العودة إلى برشلونة وكان قريبا من ذلك الصيف الماضي لكن مطالب باريس المالية حالت دون ذلك.

وشارك نيمار في 80 مباراة مع باريس وسجل 69 هدفا وأرسل 39 تمريرة حاسمة.

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