روعة كروس وتألق بنزيمة يمهدان سحق ريال مدريد لـ فالنسيا

حاول جاسبر سيليسين كثيرا حماية شباك الخفافيش، لكن في ظل مستوى رائع لكريم بنزيمة لم يصمد فالنسيا طويلا لينهار أمام ريال مدريد بثلاثية دون رد يوم الخميس.

كان حارس المرمى الهولندي سدا منيعا أمام رفاق توني كروس، لكن حين قرر الأخير صناعة الفارق ما كان لمدافعي فالنسيا سوى الاستسلام خاصة مع المستوى المتواضع الذي ظهر عليها القائد دانيل باريخو.

موقع Sportskeeda يستعرض 5 لاعبين، مستواهم كان حاسما في المباراة التي قلص بها الملكي مرة أخرى فارق النقاط مع غريمه التقليدي برشلونة إلى نقطتين في صراع ملتهب على لقب الدوري الإسباني.

سيليسين

كان نجم الشوط الأول بلا منازع، تصديات عديدة خاصة أمام إدين هازارد وداني كارباخال، كان عقبة صعبة أمام ريال مدريد الذي سدد على مرمى الهولندي 19 مرة منها 14 كرة بين العارضة والقائمين.

تصدى سيليسين لـ11 كرة، والأهداف الثلاثة التي سجلها الفريق الملكي لم يكن يقدر على إيقافها.

فالفيردي

لم يكن فيديريكو فالفيردي مؤثرا على الصعيد الهجومي لريال مدريد، تحركاته لم تكن إيجابية وكان في أوقات كثيرة خارج اللعب بالنسبة لفريقه.

المشكلة بالنسبة لفالفيردي أنه لم يكن يلعب في مركزه المفضل، استعان به المدرب زين الدين زيدان في طرف الملعب، والنتيجة كانت قلة إتقانه للتمريرات، وقلة المساهمة في بناء اللعب.

واتضح الفارق حين غادر الملعب ونزل بدلا منه ماركو أسينسيو ليشغل مركز لاعب الوسط الأيسر.

باريخو

أداء متواضع، تمريرات سيئة، خاصة في الوقت الذي احتاج فيه الفريق لقائده من أجل استحواذ أفضل أمام ضغط مستمر لريال مدريد.

تمت مراوغته 3 مرات، ولم يقم بأي تصرف دفاعي ناجح وفقد الكرة 10 مرات.

وهو ما جعل الحمل ثقيلا على كاهل زميله الشاب هوجو جيامون (20 عاما) الذي ظهر بشكل طيب إلى حد ما، لكنه لم يستطع وحده منع ريال مدريد من التسجيل.

ربما كان أفضل لو دخل فرانسيس كوكولين بدلا من باريخو في وقت أقرب، لأن التبديل حدث في الدقيقة 68 وريال مدريد يهيمن على المباراة ومتقدم بهدف.

كروس

مرة أخرى أبدع ضابط إيقاع ريال مدريد، استطاع خلخلة صفوف منافسه ورفع نسق المباراة بتمريرات رائعة.

تأثير نجم الوسط الألماني يظهر في مثل هذه المباريات، لا يسجل أو يرسل تمريرة حاسمة، لكن خبرته وقدراته تظهران بقوة في الميدان.

لم يكن كروس أنانيا أبدا، وكاد يسجل من ركلة حرة لكنه اصطدم بتألق سيليسين.

بنزيمة

واصل كريم بنزيمة مستواه الرائع منذ استئناف المباريات في إسبانيا، إنهاء حاسم في الهدف الأول، وإبداع لا يقدر عليه أي لاعب في تسديد الكرة لتعانق الشباك مسجلا الهدف الثاني له والثالث لريال مدريد.

بات الفريق في حاجة إلى نجمه الفرنسي أكثر من أي وقت مضى حتى يصل لمبتغاه في الموسم الحالي.

ركض بنزيمة بدون كرة وتحركاته الذكية في أماكن مؤثرة أحيانا لا يلقى التقدير الكافي، لكن ربما ثنائيته ضد فالنسيا ينال بها ما يستحقه.

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