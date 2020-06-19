نادر شوقي: اتحاد الكرة أكد عدم وجود فكرة إلغاء الدوري.. وهذه المقترحات التي تقدمنا بها

قال نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة إنه خلال اجتماع الأندية باتحاد الكرة لم يتم التطرق نهائيا لفكرة إلغاء الدوري.

وأضاف في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن تفاصيل الاجتماع "سألنا في البداية هل هناك نية لإلغاء الدوري وكان الرد قاطعا بلا".

وتابع "لذا بدأنا نتحدث حول خطوات العمل لاستئناف المسابقة وتحدثنا حول الإجراءات الطبية وتم وعدنا بتحمل اتحاد الكرة أو الدولة لتلك التكاليف".

وأكمل "عرضنا مقترحا باستغلال فنادق القوات المسلحة للحصول على عروض جيدة للإقامة فيها".

وأردف وكيل أعمال اللاعبين كذلك "طلبنا من اتحاد الكرة أن يزور كل الأندية لجان طبية للتأكيد أن العمل يسير جيدا تحسبا لو هناك شيء خاطئ فيتم تصحيحه حتى لا يتعرض أي فرد للخطر".

وشدد "أهم شيء جعلني أشعر بالراحة أن الدوري سوف يستمر بنظامه الحالي بمباريات ذهاب وإياب وكل على ملعبه".

وأتم نادر شوقي "من المتوقع بدء الدوري 25 يوليو أو بعد ذلك بأسبوع أو اثنين على أن ينتهي منتصف شهر أكتوبر المقبل".

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