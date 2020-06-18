بكري سليم يكشف سبب دعوة الأهلي للأندية قبل اجتماع اللجنة الخماسية

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة سبب دعوة الأهلي للأندية لحضور اجتماع في مقر النادي قبل اجتماع اللجنة الخماسية.

ورد مسؤول المقاصة عن سبب الدعوة: "فؤجئت بمكالمة من محمود الخطيب رئيس الأهلي من أجل تنسيق الأراء قبل الاجتماع مع اللجنة الخماسية".

وتابع عبر قناة الزمالك "المقابلة كانت رائعة، ولم يجبرنا أحد على ما نقول أو لا نقول".

وأضاف "قلت أثناء الاجتماع أننا معترضون على عودة الدوري دون علاقة بالأهلي والزمالك".

وطالب "أخاطب رئيس الجمهورية بأن لدينا مشاكل وعُرضت على اللجنة الخماسية والتي فجأتنا بالكثير مما لا نعرفه وأن يُدرس قرار عودة النشاط من جديد".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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