تشكيل ريال مدريد - تغيير خططي و3 أسماء جديدة لـ زيدان.. وفالنسيا يهاجم بـ مورينو وجوميز

الخميس، 18 يونيو 2020 - 21:08

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إيبار

أجرى الفرنسي زين الدين زيدان تغييرات فنية وتكتيكية في خطة ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

الملكي سيخوض مواجهة الخفافيش على ملعب ألفريدو دي ستيفانو برسم خططي 4-4-2، بعدما لعب أمام إيبار بخطة 4-3-3.

ويشارك الفرنسي فيرلاند ميندي بدلا من البرازيلي مارسيلو، وكذلك يظهر الأوروجوياني فيدي فالفيردي أساسيا في خط الوسط الرباعي.

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ويشغل هجوم الملكي كل من إدين هازارد وكريم بنزيمة، إذ يغيب البرازيلي رودريجو جوس عن تشكيل الفريق الأساسي بعدما لعب أمام إيبار.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كوروتوا

الدفاع: داني كارفخال – رافائيل فاران – سيرخيو راموس – فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة

ويجلس على دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدر ميلياتو – جاريث بيل – مارسيلو – جيمس رودريجيز – ماركو أسينسيو – براهيم دياز – فينيسوس جونيور – ألتيوب – رودريجو جوس – هيرنانديز.

في المقابل يلعب مانجالا لأول مرة بجوار جيامون في دفاع الضيوف.

فيما جاء تشكيل الخفافيش:

حراسة المرمى: ياسبر سيلسين

الدفاع: خوسيه جايا – إيلكيم مانجالا – هوجو جيامون – دانييل فاس

الوسط: كارلوس سولير - داني باريخو - جيوفري كوندوجوبيا – فيران توريس

الهجوم:– رودريجو مورينو – ماكسيمليانو جوميز

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما يحتل الخفافيش المركز الثامن برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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