تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة الخماسية "الأندية أبدت رغبتها في تنفيذ قرار الاستئناف"

أتمت اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري اجتماعها مع الأندية في الدوري الممتاز والقسمين الأول والثاني والتي بدأت يوم الثلاثاء واختتمت أعمالها اليوم الخميس.

وأوضح بيان اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس أن الاجتماع الأخير تم بحضور كل من الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة.

وأشار اليبان إلى أن الاجتماعات دارت في شقين، الأول يخص مقترحات تعديل بنود لائحة النظام الأساسي والثاني بشأن آليات عودة النشاط.

وأثنت الأندية على مقترحات اللجنة الخماسية فيما يخص تعديل بنود لائحة النظام الأساسي مؤكدة أن هذه البنود كان تمثل أحد طموحاتها.

واستمعت اللجنة الخماسية لمقترحات الأندية للوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل إرسال مشروع اللائحة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للإطلاع عليها قبل إقرارها من الجمعية العمومية.

وفيما يخص عودة النشاط أوضح البيان أن الأندية أبدت رغبتها في التعاون مع اللجنة الخماسية لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة احتياجاتهم وهو ما وعدت اللجنة بعرضه على الجهات المعنية للعمل على إيجاد حلول.

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