ميلان يعلن خضوع موساشيو لعملية جراحية

سيخضع ماتيو موساشيو مدافع ميلان الإيطالي لعملية جراحية في كاحله.

ماتيو موساشيو النادي : ميلان ميلان

وعانى الأرجنتيني من التهابات في الكاحل منذ يناير الماضي وسيخضع لعملية جراحية للتخلص من الألم.

وأعلن نادي ميلان عبر موقعه الرسمي أن العملية الجراحية تأتي بعدما لم يتحسن الوضع مع العلاج المنتظم.

وقال النادي في بيانه: "سيتعين على ماتيو موساشيو الخضوع لجراحة ثقب في كاحله الأيسر. العملية ستنفذ من قبل البروفيسور رامون كوجات في برشلونة الأسبوع المقبل".

اللاعب البالغ 29 عاما خاض الموسم الجاري 18 مباراة في الدوري الإيطالي.

وتعد تلك الإصابة الثانية في قلب دفاع الروسونيري بعد إصابة البرازيلي ليو دوارتي، فيما يغيب أيضا السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن التدريبات بسبب الإصابة.

ويحل ميلان ضيفا على ليتشي في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي عقب استئناف النشاط.

ويحتل الروسونيري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة وودع كأس إيطاليا من نصف النهائي أمام يوفنتوس.

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