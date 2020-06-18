المصري لـ في الجول: نرفض عودة الدوري لكن نؤيد الدولة حال الضرورة.. ومذكرة لرئيس الوزراء

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن سبب رفض ناديه استئناف نشاط الدوري الموسم الحالي يعود للأزمة المالية التي يواجهها النادي وضغط المباريات.

قبل أن يستدرك في حديثه لـFilGoal.com: "لكننا مع قرار الدولة إذا رأت ضرورة عودة المنافسات".

وواصل "وقعنا على مذكرة سيتم إرسالها لوزير الرياضة ورئيس الوزراء عن طريق رئيس الزمالك مرتضى منصور نشرح فيها موقف الأندية والأعباء التي ستكون عليها حال استئناف الدوري".

وشدد الخولي "الأفضل هو بدء الاستعداد لموسم جديد".

وأكمل "اتحاد الكرة تعرف على المعوقات التي تواجه المصري ووعد بالتدخل لحل أزمة إيقاف القيد لدى المحكمة الراضية الدولية".

وأتم نائب رئيس المصري حديثه "خلال ساعات سنعقد اجتماعا مع قطاع الكرة لمناقشة موقف الفريق وإمكانية إجراء تدريبات للاعبي الفريق لاستعادة لياقتهم البدنية مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية".

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