تقرير: فيورنتينا يشعل صراعا ثلاثيا لضم تياجو سيلفا

الخميس، 18 يونيو 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا - البرازيل

دخل فيورنتينا رفقة ميلان وإيفرتون صراعا من أجل ضم المدافع البرازيلي تياجو سيلفا.

تياجو سيلفا

النادي : باريس سان جيرمان

ووفقا للصحفي الإيطالي "جانليوكا دي مارزيو" فأن النادي البنفسجي تواصل مع اللاعب من أجل تقديم عرض له.

ويسعى الفيولا لضم اللاعب بنفس الطريقة التي ضموا بها الفرنسي فرانك ريبيري الموسم الماضي عقب نهاية تعاقده مع بايرن ميونيخ.

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وأضاف التقرير أن إيفرتون صاحب الحظ الأوفر لضم المدافع البالغ 35 عاما ليلعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مجددا بعدما اجتمعا سويا في ميلان.

فيما يسعى ميلان لضم المخضرم بعدما ارتدى قميص النادي في الفترة بين 2009 و2012 وتُوج بلقب الدوري والسوبر الإيطالي.

وأتم التقرير أن اللاعب متفتح أكثر للعب في ملعب أرتميو فرانكي معقل فيورنتينا.

وانضم سيلفا إلى سان جيرمان قادما من ميلان في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين توج سيلفا بـ21 بطولة مع فريق العاصمة الفرنسية.

وشارك تياجو سيلفا صاحب الـ35 عاما مع سان جيرمان في 310 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

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