كرة سلة – بمشاركة الزمالك.. ترحيب بإقامة بطولة إفريقيا في نوفمبر أو ديسمبر

رحب ممثلي رابطة المحترفين الأمريكية NBA Africa والأندية المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية، بإقامتها في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

وعقد مسئولي الاتحاد الافريقي لكرة السلة “FIBA”، مع مسئولي رابطة المحترفين الأمريكية NBA Africa للحديث عن مستقبل بطولة إفريقيا للأندية BAL والتي يشارك فيها نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري.

وانطلق الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الاتحادات والأندية المشاركة في البطولة، وشارك في الاجتماع محمد عبد المطلب ممثلًا عن الاتحاد المصري لكرة السلة، وأحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وطارق السعيد إداري نادي الزمالك ممثلان عن ناديهما.

الحضور رحبوا بإمكانية إقامة المسابقة في شهر نوفمبر أو ديسمبر من العام الحالي، مع احتمالية إجراء بعض التغييرات في نظام المسابقة بعد تفشي فيروس كورونا.

النظام القديم للبطولة كان يقضي ببدايتها في شهر مارس الماضي، على أن يتم تقسيم الفرق على مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق.

تقام منافسات الدور الأول في 6 مدن وهم القاهرة والرباط وداكار ولاجوس ولواندا وكيجالي.

ويتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور قبل الأخير (سوبر 6)، ويتم تقسيمهم على مجموعة واحدة.

يلعب المتأهلون الستة ضد بعضهما البعض ذهابا وإيابا ليتم تحديد 4 متأهلين إلى الدور نصف النهائي.

تقام منافسات نصف النهائي في مدينة كيجالي الرواندية، إذ يواجه الأول صاحب المركز الرابع بينما يلعب الثاني ضد الثالث.

وكان من المقرر أن تختتم المنافسات في شهر مايو 2020 بمدينة كيجالي الرواندية.

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