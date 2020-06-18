نجم كولومبيا السابق مهاجما زيدان بسبب جيمس: سأقول له تبا لك

هاجم فاوستينو أسبريا نجم منتخب كولومبيا السابق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بسبب عدم مشاركة جيمس رودريجيز.

أسبريا قال لـ "بلو راديو" في كولومبيا: "جيمس ليس مسؤولا، يتدرب كل يوم مثلما يفعل البقية".

وتابع "المدربون يقولون أن كل اللاعبين مثل بعضهم البعض من أجل تحفيز البدلاء، لكن 3 أو 4 هم من يلعبون دائما".

وأكمل "في ريال مدريد هناك لاعبين من فريق الشباب يشاركون، لذلك لا تقل لي أن هداف كأس العالم أقل من ماريانو دياز أو أي ترتيب الاختيارات".

جيمس حقق لقب هداف كأس العالم 2014 مع منتخب كولومبيا برصيد 5 أهداف وحاز هدفه في شباك أوروجواي على جائزة أفضل هدف في تلك النسخة.

وأضاف "هناك حاجة لقليل من الاحترام".

وأتم "جيمس صبور، لكنني سأقول لزيدان تبا لك".

الكولومبي عاد بعد موسمين مُعارا من بايرن ميونيخ واكتفى بالمشاركة في 13 مباراة مع الملكي الموسم الحالي فسجل هدفا وصنع 2 وغاب عن عديد المباريات بسبب الإصابات.

ولم يخض جيمس مباراة إيبار الأخيرة عقب استئناف النشاط الرياضي في إسبانيا إذ جلس على مقاعد البدلاء رغم الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق في الشوط الثاني.

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