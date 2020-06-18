الخطيب: لجنة الجنايني تستحق المساندة لأنها تدعم توجهات الدولة

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التحية إلى اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدوري والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وقال الخطيب في تصريحات عبر موقع الأهلي إن الدولة درست الأمر من كافة جوانبه في الاتجاهين. الأول وهو الحفاظ على كل عناصر اللعبة وسلامتهم والثاني يتمثل في استئناف مسابقة الدوري في وجود اجراءات احترازية ووقائية كاملة وملزمة للجميع، وذلك لتخطي الأزمة ودفع عجلة الحياة مثلما حدث في بلدان العالم وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر والمساندة لاسيما وأنه لا أحد يعرف موعد نهاية هذا الوباء إلا الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني أدارت الملف باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذي يتماشى مع توجهات الدولة بحثا عن مصلحة المواطنين والمؤسسات الرياضية.

وأضاف أنه اثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة الخماسية مع الأندية مؤخرا لمس العديد من الايجابيات التي لا يجب إغفالها ومنها استيعاب اللجنة لكل وجهات النظر المطروحة من ممثلي الاندية حول كيفية استئناف بطولة الدوري وتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وكانت ردود الجنايني وأعضاء لجنته مقنعة خاصة وأنهم أخذوا على عاتقهم إزالة العراقيل التي تحدث عنها البعض من السادة ممثلي الأندية. ودارت المناقشات في أجواء ودية تهدف للمصلحة العامة.

وأكمل الخطيب أن أكثر الطرق لحل أي مشكلة هو مواجهتها هكذا فعلت الدولة، وهكذا تعمل اللجنة الخماسية ومعها الأندية، كما أن أكثر من 95% من العالم أيقن ذلك ووضع الضمانات الكافية لسلامة كل العناصر وعودة الحياة للملاعب والمؤسسات الرياضية، لأنه كما قال في السابق لا يملك أحد إجابة قاطعة متى ينتهي هذا الوباء، ومصر دولة كبيرة ولها قيمتها وتملك من القيادات والإمكانات ما يؤهلها لتجاوز كل هذا والسير في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم في كل المجالات.

وأشار إلى أن استئناف الدوري لم يكن هو الموضوع الوحيد الذي طرحته اللجنة الخماسية في اجتماعاتها مع الأندية، بل كان هناك ملف رابطة أندية المحترفين والذي يرغب الجنايني وزملائه في انشاءها وتفعيل دورها مع بداية الموسم الجديد مثلما يحدث في دول العالم المتقدمة كرويًا وتم طرح تصور إيجابي في هذا الشأن لإعادة الأمور إلى نصابها وبالشكل الذي يساهم في الاحترافية الكاملة للمنظومة الكروية وحفظ الحقوق للجميع.

أيضًا تم مناقشة تطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد وهو أمر غاية في الأهمية. وهناك بنود عديدة تعمل اللجنة الخماسية على تطويرها وإضافتها بما يساهم في النهوض باللعبة على الصعيدين الفني والاداري.

وأشاد بالروح الطيبة خلال الاجتماعات حتى وان اختلفت بعض وجهات النظر لكن يبقى أن المصلحة العليا هي التي حكمت القرار.

وتمنى الخطيب أن تستكمل اللجنة مسيرتها على هذا النحو لأنه يقع على عاتقها مسئوليات كبيرة، وعلى الأندية أن تساعد وتساند اللجنة الخماسية وتدعم توجهات الدولة وكذا الجهود التي بذلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي لا ينكر أحد دوره الواضح في استئناف بطولة الدوري واهتمامه بهذا الملف مع اتحاد الكرة، ووضع التصور الايجابي الذي يخدم كل الألعاب الرياضية واستكمال المسابقات في وجود إجراءات احترازية ووقائية تحفظ سلامة كل العناصر.

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