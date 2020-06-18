البدري ينتظر قرارات اتحاد الكرة والكاف لتحديد برنامج إعداد المنتخب

الخميس، 18 يونيو 2020 - 18:26

كتب : عاطف شادي

حسام البدري - منتخب مصر

ينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري قرارات اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي بشأن النشاط المحلي والمسابقات القارية باعتبارها تخضع لمعايير كثيرة تتعلق سواء كانت بالحكومة المصرية أو اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي بسبب جائحة كورونا.

وذلك لمعرفة التصورات النهائية حول تحديد الجدول الزمني لمشوار المنتخب الوطني خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأسي الأمم الإفريقية والعالم وكذلك قرارات اللجنة الخماسية بخصوص تحديد مواعيد المرحلة المقبلة للمسابقات المحلية تمهيدا للاستقرار على أجندة استعدادات المنتخب والإعلان عن الاحتياجات اللازمة لخطة الأعداد لهذه المرحلة الصعبة الاستثنائية.

ويتابع حسام البدري المدير الفني كافة التطورات المتعلقة بالمسابقات المحلية بالتواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة للتنسيق علي وضعية إعداد المنتخب في الحسابات الخاصة خلال تحديد آليات المرحلة المقبلة.

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والجدير بالذكر أن المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد ايوب وسيد معوض وأيمن طاهر يتابعون مشاركات لاعبينا المحترفين في الدوريات الأوربية التي عاودت استكمالها وكذلك اللاعبين المحليين الذين غابوا عن اختيارات المنتخب في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات.

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