مؤتمر مورينيو: هاري كين سيبدأ ضد يونايتد.. وكل شيء اختلف في كرة القدم بالنسبة لي

الخميس، 18 يونيو 2020 - 18:20

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام عن دفعه لمهاجم فريقه هاري كين في التشكيل الأساسي الذي سيلاقي مانشستر يونايتد غدا الجمعة.

ويستضيف يونايتد منافسه توتنام في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم: "لم يلعب هاري كين كرة القدم لأكثر من ستة أشهر لكنه يعمل جيدا ولا توجد مشكلة لديه".

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وواصل "هو سيبدأ المباراة غدا لكنني لا أستطيع ن أقول إن كان سيكملها للنهاية أم سيشارك 60 أو دقيقة، لا أعرف فقط المباراة هي من ستخبرنا".

وتابع "هل هاري كين في أفضل مستوى له؟ لا نعرف أيضا، المباراة الودية ضد نورويتش سيتي لن تخبرنا، ولكنه كان يعمل بقوة خلال الفترة الأخيرة وهو لاعب رائع ومحترف".

في الوقت ذاته كشف مورينيو عن احتمالية غياب جيوفاني لو سيلسو عن اللقاء نظرا لتعرضه لإصابة قبل فترة التباعد الاجتماعي.

وأوضح "لم يحتج لو سيلسو لإجراء جراحة بل احتاج لمتابعة يومية مع الأطباء وللأسف لم يكن ذلك ممكنا في ظل فرض الحظر والتباعد الاجتماعي".

وأكمل "هو متاح للغب غدا لكننا في الصباح سنجري له اختبارا ونرى إن كان قادرا على اللعب لـ90 دقيقة وإن كان يستطيع بدء المباراة وستكون عملية صعبة له".

وبسؤاله هل مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد تجعل المواجهة خاصة أكثر ورد "لا ولكنها خاصة قليلا لأنها تشبه إلى حد ما اللقاء الأول في الوسم وأول مباراة دائما تكون خاصة للجميع".

وأردف "ولكن هذه ليست المباراة الأولى ولكننا نشعر بذلك لأنها تأتي بعد فترة طويلة من التوقف أو فترة الراحة الإجبارية التي حصل العالم عليها، كان الأمر صعبا على الجميع".

وعن هل معرفته الداخلية بيونايتد سوف تساعده على التحضير له بشكل أفضل أجاب المدرب البرتغالي "لا تساعدني".

وأكمل "بالطبع أعرف بعضا من لاعبيهم ولكنني أحاول معرفة كل اللاعبين في الأندية الأخرى ودراستهم جيدا وهذا طبيعي".

وواصل المدرب الملقب بالاستثنائي "منذ أسبوعين أو ثلاثة كنا نعرف أن الدوري سيعود ونعرف إننا سنواجه يونايتد ثم بيرنلي ثم شيفيلد لذا كان أمامي متسع من الوقت لدراستهم".

واستدرك "لكن دراستهم كانت بناء على ما حدث قبل ثلاثة أشهر ولم يكن هناك مباريات ودية لمتابعة ما يحدث للمنافسين ومعرفة كيف يؤدون ونقاط قوتهم".

وأتم مورينيو "كل شء مختلف بعد عقدين لي في كرة القدم من الصعب علي القول إن هناك شيئا مختلفا، ولكن أن ألعب مباراة بعد تلك الفترة الطويلة هذا أمر جديد بالنسبة لي".

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