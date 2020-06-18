7 رسائل من الخطيب للجهاز الفني لـ الأهلي

الخميس، 18 يونيو 2020 - 16:59

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحسن صلاح رئيس المقاولون

أذاعت قناة الأهلي نص ما قاله محمود الخطيب رئيس النادي، للجهاز الفني للفريق بشأن عودة النشاط.

واجتمع الخطيب بالجهاز الفني أمس الأربعاء في غياب ريني فايلر الموجود في سويسرا لقضاء إجازة قصيرة، ووجه لهم 7 رسائل هي كالتالي..

"الأهلي مع أندية مصر مفروض عليهم مسؤولية كبرى تجاه الدولة وتجاه دفع عجلة الإنتاج والحياة، وهذا الأمر في العالم كله".

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"رأينا الكثير من بلاد العالم تعيد الحياة. مصر دولة لها قيمة كبرى وسط العالم، القيادة السياسية عن طريق مجلس الوزراء أعادوا النشاط الرياضي وعلينا الاستعداد لنكون عامل مساعد قوي لهذا القرار".

"أريد التأكيد على الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة. وزارة الصحة منحتنا كتيب خاص بإجراءات الوقاية ولا بد أن ننفذ كل حرف فيه".

"هذه مسؤوليتكم مع إدارة النادي، يجب تنفيذه بحذافيره. ولو غابت إمكانية تنفيذ أي إجراء يجب إبلاغ إدارة النادي ليحاولوا إصلاح الأمر".

"مسؤوليتكم الأولى تنفيذ إجراءات الدولة، والثانية تأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة بدنيا وفنيا ونفسيا".

"لا أحد يعرف ما القادم، لكن علينا الاستعداد لعودة النشاط بشكل منطقي".

"أطلب من الجهاز الفني وريني فايلر أن يبدأوا الاتصال لوضع برنامج التدريب داخل الملعب بداية من 20 يونيو".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

وفي وقت سابق، قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إن عودة النشاط والدوري سيكون بداية من 25 يوليو المقبل ومن الممكن أن يكون بعد ذلك وفقا لما يتم التوافق عليه في المرحلة المقبلة فنيا وإداريا، بعد أن أعلنت وزارة الرياضة خريطة استئناف نشاط كرة القدم في مصر. (طالع التفاصيل)

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