حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الجولة الجديدة من فحوصات الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن وجود حالة واحدة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في الجولة الجديدة من الفحوصات.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وجود عينة إيجابية واحدة وسط 1541 عينة تم فحصها في الجولة التاسعة من الاختبارات والتي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء.

سيطلب من الشخص الذي ثبتت إيجابية عينته أن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام.

منذ عودة اللاعبين إلى التدريبات االشهر الماضي، يتم إجراء فحوصات فيروس كورونا مرتين في الأسبوع وشهد الدوري ما مجموعه 17 إيجابية في تسع جولات من الاختبار حتى الآن.

وجاء الجدول الزمني لفحوصات فيروس كورونا بالدوري الإنجليزي كالتالي:-

6 حالات إيجابية وسط 748 عينة. نُشرت في 19 مايو

2 وسط 996 عينة. نُشرت في 23 مايو

4 وسط 1008 عينة. نشرت في 27 مايو

0 وسط 1130 عينة. تم النشر في 30 مايو

1 وسط 1197 عينة. تم نشره في 3 يونيو

0 وسط 1195 عينة. تم نشره في 6 يونيو

1 وسط 1213 عينة. نُشرت في 10 يونيو

2 وسط 1200 عينة. نُشرت في 13 يونيو

1 وسط 1541 عينة. نُشرت في 18 يونيو

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